訊連攜手筆電品牌與晶片廠 進軍CES大秀軟硬整合
訊連科技（5203）8日宣布攜手多家國際知名硬體與晶片廠，共同於CES 2025展會中亮相，包括華碩（2357）、惠普（8424）（HP）、微星（2377）及英特爾（Intel）與超微（AMD），合作展示最新的生成式AI數位行銷設計軟體Promeo及影音與相片編輯軟體威力導演PowerDirector與相片大師PhotoDirector。
訊連表示，透過與業界頂尖品牌緊密合作，全面呈現軟硬體整合的強大實力，並推動生成式AI與數位內容編輯技術的創新應用。
本屆CES展中，訊連在ASUS迷你桌上型主機及MSI筆記型電腦上，展示軟體跨平台適應性與運行效能，軟體能流暢執行於各硬體形式，並支援各種應用需求。
在晶片廠方面，訊連除延續與英特爾緊密合作外，也全面展開與超微的夥伴關係。訊連的旗艦軟體威力導演PowerDirector將與搭載AMD晶片的AI PC進行深度整合，實現處理速度提升最高達2.5倍的成效，穩定執行複雜的AI影音剪輯任務。
訊連科技共同總經理林昭宏表示，很高興能在本屆CES上與各大硬體與晶片廠展開深度合作，進一步提升訊連軟體功能與效能，也彰顯軟硬體緊密結合在AIPC產業中的關鍵價值。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言