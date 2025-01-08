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訊連攜手筆電品牌與晶片廠 進軍CES大秀軟硬整合

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
訊連科技8日宣布攜手多家國際知名硬體與晶片廠，共同於CES 2025展會中亮相。訊連／提供
訊連科技8日宣布攜手多家國際知名硬體與晶片廠，共同於CES 2025展會中亮相。訊連／提供

訊連科技（5203）8日宣布攜手多家國際知名硬體與晶片廠，共同於CES 2025展會中亮相，包括華碩（2357）、惠普（8424）（HP）、微星（2377）及英特爾（Intel）與超微（AMD），合作展示最新的生成式AI數位行銷設計軟體Promeo及影音與相片編輯軟體威力導演PowerDirector與相片大師PhotoDirector。

訊連表示，透過與業界頂尖品牌緊密合作，全面呈現軟硬體整合的強大實力，並推動生成式AI與數位內容編輯技術的創新應用。

本屆CES展中，訊連在ASUS迷你桌上型主機及MSI筆記型電腦上，展示軟體跨平台適應性與運行效能，軟體能流暢執行於各硬體形式，並支援各種應用需求。

在晶片廠方面，訊連除延續與英特爾緊密合作外，也全面展開與超微的夥伴關係。訊連的旗艦軟體威力導演PowerDirector將與搭載AMD晶片的AI PC進行深度整合，實現處理速度提升最高達2.5倍的成效，穩定執行複雜的AI影音剪輯任務。

訊連科技共同總經理林昭宏表示，很高興能在本屆CES上與各大硬體與晶片廠展開深度合作，進一步提升訊連軟體功能與效能，也彰顯軟硬體緊密結合在AIPC產業中的關鍵價值。

AI 訊連 軟體

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