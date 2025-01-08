鴻海劉揚偉揭未來企業最佳樣貌 直言「分工最重要」

代工大廠鴻海（2317）搭上晶片大廠輝達AI伺服器GB200出貨潮，帶動整體表現不斷攀升；而團隊日前公布去年12月營收6548.2億元，年增高達42.31%，也挹注全年營收達6.85兆元，年增11.37%，創下歷年同期新高。面對2025年市場前景，董事長劉揚偉除保持樂觀看待，也直言「2025營收規模有望突破7兆大關」，而劉揚偉8日下午將現身「天下經濟論壇」，並以「未來企業」為題發表專講，吸引外界關注。

劉揚偉今日以「全球產業跟技術正在快速變動。台灣製造業要如何布局新未來？全球電子代工龍頭鴻海，如何思考全球新競爭？『未來企業』會長什麼樣子？」為題發表演說。他指出，鴻海在過去50年從製造服務公司轉型為科技平台服務公司，其中「⼈才培育」⼀直都是企業發展的一大重點。為此，鴻海除了建⽴了階層化的培育系統，也推動輪值CEO制度，並實際的不斷培養下⼀代領導⼈才。此外，鴻海也一直推出各種友善的育兒政策，並⿎勵員⼯⽣育，以解決少⼦化問題。

談到台灣企業⾯臨的挑戰，劉揚偉認為，所有權與經營權分開是企業發展成熟的必要條件。他以鴻海為例，說明董事⻑與執⾏⻑分⼯的優勢，並強調⼈才接班的重要性。⾯對全球區域化布局的趨勢，他則認為，台灣企業應積極在各區域布局，並重視⼈才的本⼟化。他指出，台灣企業在資⾦、⼈才、技術等⽅⾯都⾯臨挑戰，但只要能克服這些困難，就能在全球市場占有⼀席之地。

此外，劉揚偉也強調專利分享的重要性。他認為，專利分享可以提⾼產業效率，創造更⼤的價值。同時，他也呼籲台灣企業應加強對軟體產業的投⼊，以提升產品的附加價值。劉揚偉強調，台灣軟體產業發展相對薄弱，但卻具有巨⼤的潛⼒。並建議台灣應建⽴軟體平台和⽣態系，結合硬體優勢，⿎勵創業，並⽀持⼈才培育，以促進軟體產業的發展。