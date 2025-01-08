訊連攜華碩、英特爾登CES憑「軟硬體協作」搶攻AIPC鏈

軟體研發商訊連（5203）作為數位創意編輯軟體及AI解決方案的軟體領導品牌於8日宣布，攜手包括華碩（2357）（ASUS）、惠普（8424）（HP）、微星（2377）（MSI），以及晶片領導品牌英特爾（Intel）與超微（AMD）等多家國際知名硬體與晶片廠商，共同在美國消費性電子展中亮相，並展示最新生成式AI數位行銷設計軟體Promeo，及影音與相片編輯軟體威力導演PowerDirector、與相片大師PhotoDirector。

訊連透露，團隊透過與業界頂尖品牌的緊密合作，全面的呈現軟硬體整合的強大實力，並推動生成式AI與數位內容編輯技術的創新應用，為全球用戶帶來嶄新的數位創作體驗。

硬體應用展示：提升跨平台適應性與效能

在本屆CES展中，訊連在ASUS迷你桌上型主機及MSI筆記型電腦上展示軟體強大的跨平台適應性與卓越的運行效能，軟體能流暢執行於各硬體形式並支援各種應用需求，顯示了訊連科技軟體與各類硬體的高度相容性，以及滿足不同使用者需求的靈活性、多樣性以及可塑性。隨著AI PC市場的快速成長，訊連科技的軟體解決方案更能流暢運行於AI PC及電腦設備中，為用戶們提供更高效的創作體驗。

晶片合作：深度整合與技術突破

訊連延續與英特爾之緊密合作外，也全面展開與AMD的夥伴關係。此次合作將結合訊連科技在多媒體影音處理及 AI 技術領域的領先優勢，以及AMD在高效能處理器領域的創新技術。訊連的旗艦軟體威力導演PowerDirector將與搭載AMD晶片的AI PC進行深度整合，實現處理速度提升最高達2.5倍的卓越成效。同時，憑藉AMD的規模運算能力，將能穩定執行複雜的AI影音剪輯任務，加上其卓越的節能特性，能高效應對長時間的使用需求，讓用戶在處理大量數據和高負載任務時，享受無縫且流暢的工作流程。

CES 高峰演講：探討 AI 技術的未來發展

此外，訊連科技亦受邀擔任英特爾於CES 2025活動中所主辦的「英特爾：推動人工智慧技術，實現全方位普及（Intel: Advancing AI Everywhere for Everyone）」之講者，訊連科技將以「AI PCs：探索全新世界的體驗（AI PCs: Discover a New World of Experiences）」為主題進行分享，引領與會者以及產業專家深入探討人工智慧如何顛覆傳統工作模式，帶來全新的生產力革新。

展望未來：軟硬結合引領 AIPC 生態發展

軟硬體的深度協作在現今已成為推動創新和提升效能的關鍵驅動力，訊連科技共同總經理林昭宏表示：「很高興能在本屆CES上與各大硬體與晶片廠展開深度合作，這不僅進一步提升了訊連科技軟體的功能與效能表現，也彰顯了軟硬體的緊密結合在AIPC產業中的關鍵價值。我們將持續以軟體領導品牌的角色，攜手各界夥伴共同推動AIPC產業鏈的長遠發展，持續探索發掘AI的最大潛力與商業價值。」