NCC 委員不過半卡住系統台換頻道計畫 目前也只能等
國家通訊傳播委員會（NCC）自去年12月後僅有三位委員，每周委員會改為諮詢會議，104項業務需待新的委員會成立後才能執行。NCC主秘黃文哲表示，確實有系統台提出變更頻道規劃，包括31頻道、69頻道都有計畫更換內容業者，不過卡在NCC委員不過半，只能先將相關行政程序走完，等新的委員會成立後再續審。
31頻道和69頻道都是去年初衛視集團退出後，系統台找新頻道業者遞補。據了解，近期系統台想變更的頻道包括將31頻道原播放的韓國娛樂台KMTV更換為JET台，以及將69頻道原本的AMC電影台換成Rock Action。NCC表示，系統台在去年11月底、12月初送件，但委員會已經不過半無法審查決議，目前僅能先完成相關的程序，包括徵詢系統業者所在的地方政府意見，等著新委員會上任才能討論。
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