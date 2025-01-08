工研院AI羽球教練CES亮相 業餘好手一拍即合

「麟洋配」掀起羽球熱，工研院團隊打造的AI羽球教練今天正式在美國消費性電子展（CES）亮相，現場搭建起小型羽球場，邀請台裔美籍好手舒之顥現場揮拍，許多西裝筆挺的業餘好手排隊一試身手。

CES今天正式開跑，工研院團隊以「智慧未來」（Smart Future）為主軸，展示10項與「健康科技」（Wellness Tech）及「智慧醫療」（Smart Medical）相關的創新技術。

團隊在現場打造小型羽球場，展示「AI羽球教練」，與參展人士互動。來自各國的參展人士、羽球愛好者、業餘好手排隊一試身手，並檢視自己揮拍後的數據表現。

個頭高大、來自斯洛維尼亞的波利尼克（JernejBorlinic）與同伴在迷你羽球場內揮拍，他體驗過後告訴記者，雖然發球落點對他來說過低，但羽球比賽中，蹲低也是一種學習；CES場地較小，若能在運動場域運用這款工具強化訓練，一定能增強技巧。

這款「AI羽球教練」為工研院今年帶來CES現場的亮點技術，電子與光電系統研究所組長王欽宏分享，由於羽毛球是項高速運動，平均每顆球的時速達150公里到200公里，工研院利用IC半導體封裝技術，使不同晶片間的距離變短，加速影像擷取和提升運算速度，使用者可以自行觀測揮拍速度、羽球落點等數據，調整姿勢和穩定性。

這項技術既能應用在羽球，也能為網球和棒球等球類打造專屬AI教練。王欽宏說，已與學校和國內廠商合作，並期盼在外國家家戶戶有後院的環境下，能創造商機。

工研院今天也邀請到台裔美籍羽球好手舒之顥（Howard Shu）到場體驗，他看好這項創新，期待未來技術能夠被應用在「羽球教學產業」。

AI羽球教練外，工研院今年的亮點技術還包括智慧舒眠睡墊、便攜式下肢膝關節外骨骼，前者運用非接觸感測裝置，輕鬆監測睡眠時的心跳、呼吸等生理數據，後者針對訓練下肢肌力與行走能力所設計，為膝關節功能退化的亞健康族群提供力量輔助。