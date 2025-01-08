友達集團 Smart Cockpit 2025馳騁拉斯維加斯 掀起智慧移動旋風
友達（2409）以「Infinite Future．Unlimited Possibilities」為題，與子公司BHTC在全球最大消費性電子展會CES 2025上擴大影響力，透過新一代智慧座艙Smart Cockpit 2025大秀一系列Micro LED Display HMI解決方案，啟發座艙創新設計，開展首日即驚豔所有與會參觀者。
友達在CES擴大規模展出，與BHTC展示一系列車用解決方案，吸引眾多參觀者駐足欣賞。其中，友達 Smart Cockpit 2025以人為核心的設計，不僅帶來前所未有的座艙體驗，更充分運用Micro LED顯示技術透明、可撓、大型化的優勢，以人為核心打造Display HMI解決方案，帶來沉浸、互動的智慧座艙。
幻境全景天幕（Virtual Sky Canopy）將無縫拼接大型化的透明Micro LED顯示器融入至天窗，帶來沉浸式體驗，將人機介面擴展至整個座艙。
友達光電以人性化的設計引領直覺式的人機互動，透過多變形態中控顯示（Morphing Center Control）、隱藏式智駕介面（Foldable Cruise Pilot）等解決方案，讓乘用者依據自身需求調整、控制座艙內所需功能。
友達以深厚的Display HMI解決方案為根基，驅動創新顯示人機介面與座艙結合，進而滿足使用者需求情境，提供高度整合、串聯的運算方案，打造更全面的智慧座艙解決方案。透過友達「車用運算方案」可整合驅動Smart Cockpit 2025中的XR互動智慧窗（XR Interactive Window）以及無界透明顯示介面（Horizon Image Glass）；同時，亦可滿足商用車之相關應用，實現更加智慧化的功能與服務。
透過XR互動智慧窗（XR Interactive Window）展現強大的運算能力，搭配AI人工智慧自動生成運算，未來當車輛行經途中，只需在車窗上圈選對應之車外標的，即可在螢幕中與其互動、獲取相關資訊，讓乘客享有身歷其境、互動式且逼真的體驗。
友達致力於永續發展，從產品生命周期自原料、製程至使用等每個階段，發展低碳方案，在CES 2025展位上分享已實際應用在終端消費性電子產品上的綠色科技外，未來將更進一步移植多年累積的成功經驗導入車用產業，為客戶實現永續價值，滿足客戶對產品的綠色低碳設計要求。
友達運用再生的消費後回收（PCR）塑料於顯示器上，協助客戶打造使用超過85%再生材的液晶顯示器。並有全球首款筆記型電腦採用友達100%綠電製造的面板，結合PCR外亦使用工業後回收材料（PIR），例如回收玻璃和金屬，減少對環境的影響。
友達在CES 2025充分展示深厚的研發實力與持續創新的決心，以深耕多年的車用領域經驗結合核心顯示技術，為智慧移動提供一系列Display HMI解決方案並革新座艙設計，協助客戶領先市場，贏得先機；同時，友達於不同面向注入綠色能量，包括使用環保再生材料、永續製造、綠色產品設計至終端產品應用，在整個產品生命周期攜手供應鏈，為品牌產品提升附加價值，實現低碳目標，以「顯示創新」與「綠色」科技二大主軸，成為客戶邁向成功的最佳合作夥伴。
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