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友達集團 Smart Cockpit 2025馳騁拉斯維加斯 掀起智慧移動旋風

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達全球首款筆記型電腦採用友達100%綠電製造的面板，結合PCR外亦使用工業後回收材料（PIR），例如回收玻璃和金屬，減少對環境的影響。友達／提供
友達全球首款筆記型電腦採用友達100%綠電製造的面板，結合PCR外亦使用工業後回收材料（PIR），例如回收玻璃和金屬，減少對環境的影響。友達／提供

友達（2409）以「Infinite Future．Unlimited Possibilities」為題，與子公司BHTC在全球最大消費性電子展會CES 2025上擴大影響力，透過新一代智慧座艙Smart Cockpit 2025大秀一系列Micro LED Display HMI解決方案，啟發座艙創新設計，開展首日即驚豔所有與會參觀者。

友達在CES擴大規模展出，與BHTC展示一系列車用解決方案，吸引眾多參觀者駐足欣賞。其中，友達 Smart Cockpit 2025以人為核心的設計，不僅帶來前所未有的座艙體驗，更充分運用Micro LED顯示技術透明、可撓、大型化的優勢，以人為核心打造Display HMI解決方案，帶來沉浸、互動的智慧座艙。

幻境全景天幕（Virtual Sky Canopy）將無縫拼接大型化的透明Micro LED顯示器融入至天窗，帶來沉浸式體驗，將人機介面擴展至整個座艙。

友達光電以人性化的設計引領直覺式的人機互動，透過多變形態中控顯示（Morphing Center Control）、隱藏式智駕介面（Foldable Cruise Pilot）等解決方案，讓乘用者依據自身需求調整、控制座艙內所需功能。

友達以深厚的Display HMI解決方案為根基，驅動創新顯示人機介面與座艙結合，進而滿足使用者需求情境，提供高度整合、串聯的運算方案，打造更全面的智慧座艙解決方案。透過友達「車用運算方案」可整合驅動Smart Cockpit 2025中的XR互動智慧窗（XR Interactive Window）以及無界透明顯示介面（Horizon Image Glass）；同時，亦可滿足商用車之相關應用，實現更加智慧化的功能與服務。

透過XR互動智慧窗（XR Interactive Window）展現強大的運算能力，搭配AI人工智慧自動生成運算，未來當車輛行經途中，只需在車窗上圈選對應之車外標的，即可在螢幕中與其互動、獲取相關資訊，讓乘客享有身歷其境、互動式且逼真的體驗。

友達致力於永續發展，從產品生命周期自原料、製程至使用等每個階段，發展低碳方案，在CES 2025展位上分享已實際應用在終端消費性電子產品上的綠色科技外，未來將更進一步移植多年累積的成功經驗導入車用產業，為客戶實現永續價值，滿足客戶對產品的綠色低碳設計要求。

友達運用再生的消費後回收（PCR）塑料於顯示器上，協助客戶打造使用超過85%再生材的液晶顯示器。並有全球首款筆記型電腦採用友達100%綠電製造的面板，結合PCR外亦使用工業後回收材料（PIR），例如回收玻璃和金屬，減少對環境的影響。

友達在CES 2025充分展示深厚的研發實力與持續創新的決心，以深耕多年的車用領域經驗結合核心顯示技術，為智慧移動提供一系列Display HMI解決方案並革新座艙設計，協助客戶領先市場，贏得先機；同時，友達於不同面向注入綠色能量，包括使用環保再生材料、永續製造、綠色產品設計至終端產品應用，在整個產品生命周期攜手供應鏈，為品牌產品提升附加價值，實現低碳目標，以「顯示創新」與「綠色」科技二大主軸，成為客戶邁向成功的最佳合作夥伴。

友達集團的幻境全景天幕（Virtual Sky Canopy）將無縫拼接大型化的透明Micro LED顯示器融入至天窗，帶來沉浸式體驗，將人機介面擴展至整個座艙。友達／提供
友達集團的幻境全景天幕（Virtual Sky Canopy）將無縫拼接大型化的透明Micro LED顯示器融入至天窗，帶來沉浸式體驗，將人機介面擴展至整個座艙。友達／提供
友達集團在CES展出全新的Smart Cockpit 2025，以一系列Micro LED Display HMI解決方案，革新智慧座艙設計，帶來嶄新的體驗。友達／提供
友達集團在CES展出全新的Smart Cockpit 2025，以一系列Micro LED Display HMI解決方案，革新智慧座艙設計，帶來嶄新的體驗。友達／提供
友達集團透過XR互動智慧窗（XR Interactive Window）展現強大的運算能力，搭配AI人工智慧自動生成運算，未來當車輛行經途中，只需在車窗上圈選對應之車外標的，即可在螢幕中與其互動、獲取相關資訊，讓乘客享有身歷其境、互動式且逼真的體驗。友達／提供
友達集團透過XR互動智慧窗（XR Interactive Window）展現強大的運算能力，搭配AI人工智慧自動生成運算，未來當車輛行經途中，只需在車窗上圈選對應之車外標的，即可在螢幕中與其互動、獲取相關資訊，讓乘客享有身歷其境、互動式且逼真的體驗。友達／提供

CES 友達

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