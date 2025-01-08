AI加上政策發力 投信看好2025年基建投資

2024年基礎建設相關類股表現亮眼，全年上漲近10%，其中能源基礎建設產業漲幅更是高達37%。展望2025年，滙豐投信認為，隨著人工智慧（AI）的爆發性成長帶動電力需求，預計資料中心將持續推進成為未來電力需求成長的主要驅動力，相關電力基礎建設變得相當重要。

加上川普2.0時代的政策可望支持傳統原油天然氣產業，傳統能源限制有機會被鬆綁，並放寬開採石油和天然氣許可限制，顯見基礎建設相關產業將在AI續航及川普政策帶動下，有望延續過去一年的亮眼漲勢表現。

滙豐全球基礎建設收益基金（本基金配息來源可能為本金及收益平準金）經理人魏筱倫指出，伴隨AI資料中心和美國製造業回流帶來的電力負載成長將使美國電力公用事業公司持續面臨電力供不應求的局面。預估到2028年，公用事業公司必須將年度發電量較2023年總量提升7%至26%才能滿足預期需求。除了美國以外，由於新興市場能源需求的成長和全球電氣化趨勢，根據最新麥肯錫報告顯示，全球各產業電力需求預計將持續成長，亦為公用事業公司帶來穩定的銷售、資本支出及獲利成長。

魏筱倫說明，隨著川普將在1月20日重返白宮，預料將擴大基礎建設計畫、鬆綁傳統能源限制等，相關舉措將有助於提高能源開採、儲存設備與輸配送管線相關投資需求，能源基礎建設周邊類股有望受惠，基礎建設政策亦將掀起新一輪的投資熱潮。其中，滙豐全球基礎建設收益基金主要布局4大產業，包括與景氣連動度較高的能源、交通基礎建設，並配置於與民生必需息息相關的公用事業、數位基礎建設，該基金將依據經濟與產業環境看法，靈活調整產業配置，擁有長期資本成長潛力，也具股息收益機會，力求攻守兼備。