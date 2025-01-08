輝達台灣總部北市開選項…南港、內科、北士科有優勢 一殯不太可能

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳透露將在台灣設立海外總部，或許會在台北國際電腦展宣布。針對日前傳出選址台北市一殯用地，知情人士透露不太可能。台北市產發局說，積極爭取在台北市設立海外企業總部，並提供其所需的投資資訊，克服所有投資障礙，全力協助促成。

先前傳出輝達總部有意設立在台北市第一殯儀館用地，知情人士透露，不太可能，輝達當初提到的用地要3公頃，但一殯腹地只有1.93多公頃，而且不像內湖、南港具有產業園區廊帶特性，此外，殯葬處也直言一殯用地會先以公用為主。

產發局說，目前仍積極盤點北市相關用地、資源提供給輝達公司參考，北市為政治、經濟、文化中心的重鎮，又坐擁交通樞紐重要性。同時，南港園區、內科園區及768.5公頃新開發的北投士林科技園區，規畫科技產業專用區，適合投資人進駐。

產發局也說，台北市有25個育成中心、31個新創加速器、由市政府營運創新基地13處，樓地板面積約24萬2515平方公尺、約7.3萬坪，聚集全台一半以上的新創企業，且加速器及共同工作空間之數量皆超過全台總數之一半，更擁有超過8成的創業投資事業。