科技人愛心…世界先進連十年捐款助社福 今460萬創新高
晶圓代工龍頭世界先進（5347）今天舉辦歲末愛心餐會，邀請六個社福團體共享餐會，公司更連續10年推動捐款，今年共捐出460萬，金額創歷史新高，晚間公司尾牙首獎金額高達30萬，談到2025年，董事長方略認為，目前看起來將是溫和成長的一年。
世界先進今天邀請華山基金會、老吾老、伊甸基金會、瑪利亞基金會、行動兒童療癒協會、目目非營利等共享餐會，方略今將愛心宣款460萬分贈給6個團體，晚間還有公司尾牙，首獎金高達30萬。方略說，這次尾牙的首獎比往年高，主要是慶祝公司30周年，晚間也邀請歌手卓文萱、陳勢安與員工同歡。
方略今天也談到市場景氣狀況，他認為2025是溫和成長的一年，主要看到全球GDP跟2024年相仿，但也充滿不確定性，包含美國總統川普上台，所帶來的關稅政策和美國「301 條款」等，以及中美的地緣政治競爭等，都將影響全球的經濟狀況，不確定性讓大家都無法完全的掌握。
方略說，中國要推出很多方案來刺激內部經濟，他們如何施行與刺激，以及如何處理現在面臨內部的經濟問題等，都會影響2025年的全球經濟。因此，世界先進在此不確定下，將更積極培養競爭力，包含開發技術、商業模式差異化，控制好成本費用等，「看起來2025年是溫和成長，但充滿不確定性的一年。」
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