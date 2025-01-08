亞太電競盛事《Predator League》1月11日決戰吉隆坡
宏碁（2353）主辦的亞太區最大實體電競賽事「2025亞太區Predator League」馬來西亞總決賽，即將於1月11日在吉隆坡盛大開戰！主辦單位透露，台灣代表隊「台北海大狂獵鯊」近日於去年12月辦理的初賽中脫穎而出，並將於8日出發與來自亞洲各區的優秀電競高手一較高下。
邁入第六屆的Predator League賽事更是擴大規模，從設計競賽中拔得頭籌的代言角色(化身)首次亮相，並打造全新「It Lies Within」主題曲，活動中邀請國際巨星、舉辦Cosplay競賽等，讓科技、遊戲、娛樂完美結合；現場也準備了豐富的周邊商品和互動體驗，讓觀眾能夠全方位感受電競的魅力，儼然一場充滿活力的電競嘉年華。決賽期間宏碁同步進行線上直播，專業賽評解說，想為選手加油及觀賞精彩對決的民眾，可密切鎖定Acer直播頻道。
於全台438支隊伍1519名選手中力壓群雄的「台北海大狂獵鯊」戰隊為Predator League初賽特戰英豪全台冠軍，這組以學生為主的隊伍，今日啟程將與來自亞太14個區域的28支電競隊伍競技，期望可以獲得好成績。而冠亞軍總決賽將於1月11日至12日舉辦，選手們即將與現場觀眾和全亞太的線上觀眾面前爭奪Predator Shield掠奪者盾牌和40萬美元的獎金池，晉級隊伍的選手們在大舞台上展示戰技取得最佳戰績。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言