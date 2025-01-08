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亞太電競盛事《Predator League》1月11日決戰吉隆坡

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台灣代表隊蓄勢待發，力拚Predator League亞太冠軍。宏碁／提供
台灣代表隊蓄勢待發，力拚Predator League亞太冠軍。宏碁／提供

宏碁（2353）主辦的亞太區最大實體電競賽事「2025亞太區Predator League」馬來西亞總決賽，即將於1月11日在吉隆坡盛大開戰！主辦單位透露，台灣代表隊「台北海大狂獵鯊」近日於去年12月辦理的初賽中脫穎而出，並將於8日出發與來自亞洲各區的優秀電競高手一較高下。

邁入第六屆的Predator League賽事更是擴大規模，從設計競賽中拔得頭籌的代言角色(化身)首次亮相，並打造全新「It Lies Within」主題曲，活動中邀請國際巨星、舉辦Cosplay競賽等，讓科技、遊戲、娛樂完美結合；現場也準備了豐富的周邊商品和互動體驗，讓觀眾能夠全方位感受電競的魅力，儼然一場充滿活力的電競嘉年華。決賽期間宏碁同步進行線上直播，專業賽評解說，想為選手加油及觀賞精彩對決的民眾，可密切鎖定Acer直播頻道。

於全台438支隊伍1519名選手中力壓群雄的「台北海大狂獵鯊」戰隊為Predator League初賽特戰英豪全台冠軍，這組以學生為主的隊伍，今日啟程將與來自亞太14個區域的28支電競隊伍競技，期望可以獲得好成績。而冠亞軍總決賽將於1月11日至12日舉辦，選手們即將與現場觀眾和全亞太的線上觀眾面前爭奪Predator Shield掠奪者盾牌和40萬美元的獎金池，晉級隊伍的選手們在大舞台上展示戰技取得最佳戰績。

宏碁 電競

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