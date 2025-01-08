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人形機器人需求爆發 群益證邀專家剖析產業鏈挖掘投資機會

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

近來機器人概念股蔚為盤面強勢指標，為讓投資人贏在新年起跑點上，群益金鼎證券（6005）日前舉辦「AI機器人與智慧投資科技論壇」閉門講座，邀請業界頂尖專家，為重量級客戶深入剖析AI與機器人產業的發展趨勢與投資機會。

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克及台積電（2330）董事長魏哲家力挺多功能機器人，點燃多頭火種，近來相關概念股應聲大漲，其中指標股台灣精銳股（4583）價狂飆，一度攻抵1,000元關前。

針對近期最火熱的「人形機器人」話題，群益投顧資深產業研究員陳長榮表示，人形機器人是 AI在實體世界中最佳應用，亦為機器人產業發展由工廠等「專用」場景邁向「通用」場景的重要里程碑。

由於製造業部分場景固定、工作程序單純，預估在汽車、3C產品等智慧製造領域，將是人形機器人首波大量應用的場域。

根據研調機構IEK報告，目前是人型機器人萌芽階段，但爆發性成長時刻即將到來，預估2030年製造業人形機器人市場規模將達237億美元，且至2035年，將再增長四倍至1,071億元，長線發展空間可觀。

陳長榮點出，台灣機器人供應鏈相關完整，舉凡軸承、齒輪、線性滑軌、滾珠螺桿、工控系統、減速機、驅動器、機器視覺和感測器等，都有相關供應鏈廠商，讓台灣在人型或多功能機器人領域中能舉足輕重，機器人的發展將是台灣企業的絕佳機會。

中信美國創新科技ETF經理人王建武亦看好多功能機器人，將應用在各行各業，除了解決產業缺工問題，更不排除成為人類日常生活的一部分，而投資人可透過布局美股科技龍頭，掌握相關投資契機。

王建武認為，當前市場環境與1995年網路革命高度相似，而當時美聯準會透過預防性降息，成功引導經濟軟著陸，隨後美股展開長達數年、累計漲幅逾500％的多頭走勢。

此外，回顧歷史，創新科技如網際網路、搜尋引擎、智慧型手機，以至於近年的AI應用，每當這些新科技問世後的十年期間，美國科技股與其他主要股市漲幅，都會拉開不小差距，因此本波AI浪潮自2022年起飛以來，美國科技股的強勁漲勢還只是在初升段，長線表現可期。

王建武強調，研發投入與股價表現呈正相關，以輝達、博通、Palo Alto為例，近5年來，不論是股價或研發費用的成長幅度均顯著飆升，顯示研發費用比重高，是投資人在選股時的重點指標。

AI 機器人

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