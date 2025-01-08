金寶「車用電子」邁大步！攜信昌明芳前進CES秀新解方
老牌電子大廠金寶（2312）8日宣布，團隊攜手汽車零組件一階大廠信昌明芳集團，成功開發出一套搭載「多功能毫米波雷達、與電子後視鏡」系統的全新車用電子解決方案，雙方也將帶這項成果前進拉斯維加斯，並藉由2025美國消費性電子展（CES）的機會，將旗下在車用電子領域的最新技術與產品進行實際展示，吸引市場目光關注。
金寶表示，團隊此次派出旗下電腦週邊產品事業群的資深副總姜台昌作為代表，並將於美國時間8日上午10點（台灣時間8日晚上11點），攜手信昌明芳展出在「車用電子」領域的最新解決方案；團隊透露，這套即將發表的「車用電子解決方案」，主要是搭載了「多功能毫米波雷達、與電子後視鏡」2大系統，並以此作為核心向來自全球各地的客戶進行展示，也進一步加深市場對金寶車用電子產品的瞭解。
對此，金寶解釋，這次全新搭載的「多功能毫米波雷達系統」：主要能向客戶提供多種解決方案，最多可同時支援腳踢感應式電動尾門、停車輔助、後方碰撞警示、開門警示、盲點偵測及車道變換輔助等六種功能。以高精度毫米波雷達技術，為駕駛者提供即時的路況監測，提升行車安全與便利性。
其次，「電子後視鏡系統」：則是能運用高畫素相機與觸控面板顯示器，相互的搭配，並在顯示器上，呈現出車身前後的畫面，更藉此讓駕駛更易於監控車外狀況。而此系統強化夜視效果、HDR高動態範圍與動態視角調整，並支援物體辨識（如行人、車輛、自行車等），同時還整合盲點偵測與開門警示功能，確保車輛的視野清晰與行車安全。隨著全新的解決方案即將正式問世，外界也關注金寶在車用電子方法的全新展望。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言