金寶「車用電子」邁大步！攜信昌明芳前進CES秀新解方

老牌電子大廠金寶（2312）8日宣布，團隊攜手汽車零組件一階大廠信昌明芳集團，成功開發出一套搭載「多功能毫米波雷達、與電子後視鏡」系統的全新車用電子解決方案，雙方也將帶這項成果前進拉斯維加斯，並藉由2025美國消費性電子展（CES）的機會，將旗下在車用電子領域的最新技術與產品進行實際展示，吸引市場目光關注。

金寶表示，團隊此次派出旗下電腦週邊產品事業群的資深副總姜台昌作為代表，並將於美國時間8日上午10點（台灣時間8日晚上11點），攜手信昌明芳展出在「車用電子」領域的最新解決方案；團隊透露，這套即將發表的「車用電子解決方案」，主要是搭載了「多功能毫米波雷達、與電子後視鏡」2大系統，並以此作為核心向來自全球各地的客戶進行展示，也進一步加深市場對金寶車用電子產品的瞭解。

對此，金寶解釋，這次全新搭載的「多功能毫米波雷達系統」：主要能向客戶提供多種解決方案，最多可同時支援腳踢感應式電動尾門、停車輔助、後方碰撞警示、開門警示、盲點偵測及車道變換輔助等六種功能。以高精度毫米波雷達技術，為駕駛者提供即時的路況監測，提升行車安全與便利性。