快訊

三星座今年財運爆棚！雙子意外財滾滾來、「他」業績獎金數到手軟

旅客注意！專家點名南韓這座機場也危險 跑道更短、水泥牆加鳥擊頻傳

饗饗疑食物中毒不甩停業處分照收客 北市衛局開鍘重罰300萬

和迅營收／12月3,206萬元月增18.89％ 年減18.13％、全年增121.3％

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃再生醫療公司和迅（6986）8日公布2024年12月營收為3,206萬元，月增18.89％，年減18.13％；累計2024年全年營收2.89億元，年增121.3％。

和迅表示，受惠於CMO（委託生產服務）及CDMO（委託開發暨製造服務）訂單需求貢獻，尤其是來自外泌體的原料開發與生產訂單，12月外泌體業績表現更是拉高占到整體CMO/CDMO的比重達34.65％，加上客戶臨床試驗進度持續推進，雙雙貢獻和迅12月營收保持月增率、年增率正成長的表現，也是挹注和迅2024年全年營收繳出興櫃以來同期新高的關鍵所在。

和迅近年來積極開拓再生醫療產業市場範圍，憑藉高度自動化生產廠、及發展符合客戶需求的專業檢測實驗室、高品質及高產能及高開發之技術力等，一方面確保客戶委託的專案均能順利推進臨床進度，另一方面也與客戶攜手外泌體原料，開發更多不同應用的醫材產品，不僅未來進入量產階段可穩定貢獻和迅CMO/CDMO穩健業績放大，亦有助與客戶一同開拓海外市場版圖，目前已鎖定北美、東南亞等地潛在合作夥伴深入洽談，期待相關布局開花結果，將為公司2025年營運注入更為強勁成長的新一波動能。

展望2025年，和迅看好外泌體的應用範圍不斷擴大，其主要係細胞特性有助加速傷口癒合，並增加組織的再生能力，除醫療用途以外，在商業上也有著極大價值，隨著外泌體市場需求快速成長下，將為和迅帶來良好的財務、業務成長的發展空間。和迅堅持自興櫃以來許諾的雙軌營運策略，以研發創造業務收入，並以業務收入支持研發，除了積極拓展全球業務版圖布局外，也同步提升公司內部營運效率、生產效益等，以期雙核驅動的模式，為公司營運推向新的高峰。

營收

延伸閱讀

55688擴張生活平台版圖 林念臻：今年營運續拚新高

民盛登興櫃 首日漲16%

早午餐知名品牌「Q Burger」 舉辦興櫃前法人說明會

泰合將登興櫃 每股56元

相關新聞

亞太電競盛事《Predator League》1月11日決戰吉隆坡

宏碁（2353）主辦的亞太區最大實體電競賽事「2025亞太區Predator League」馬來西亞總決賽，即將於1月1...

金寶「車用電子」邁大步！攜信昌明芳前進CES秀新解方

老牌電子大廠金寶（2312）8日宣布，團隊攜手汽車零組件一階大廠信昌明芳集團，成功開發出一套搭載「多功能毫米波雷達、與電...

吳重雨以無私胸懷打造臺灣奇蹟 新版產業人物雜誌封面人物登場

臺灣IC設計產業排名全球第二，僅次於美國。《2024／2025產業人物雜誌》封面故事介紹國立陽明交通大學前校長吳重雨，以...

想掌握2025年五大科技趨勢 就選這檔重壓輝達、微軟與博通的海外ETF

進入2025年，隨著人工智慧（AI）創新應用陸續推出，以及川普再度執政下，預期美股仍是最具吸引力的市場，其中又以資訊科技...

新創秀肌肉 國科會TTA領72家科技新創八度赴美參加CES

全球最大、影響最廣的國際消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）本月7日至10日在美國...

傳輝達、高通將遠離台積電？小摩闢謠：是誤導、N2需求仍強

台積電（2330）創下1,160元歷史天價後，8日盤中則漲多拉回於平盤下震盪，市場仍押寶台積電法說前夕行情。繼外資高盛、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。