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CES展／輝達、AMD新品助推 PC換機潮 華碩、微星成首選

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期輝達（NVIDIA）與超微（AMD）於美國消費電子展（CES）推出新款電競GPU，預期將刺激2025年顯卡、主機板及電競PC出貨增長。Intel與AMD發表新款CPU，平價AI PC將提升AI PC滲透率。換機潮中，法人首選華碩（2357）、微星（2377）及雙鴻（3324）三檔，後市可期。

法人分析，新GPU將帶動電競換機潮。NVIDIA於CES主題演講推出新RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Blackwell GPU，其效能較前代翻倍。規格升級方面，包括更多CUDA核心、GDDR7記憶體，以及DLSS 4技術以支援多畫格生成，預期後市將刺激新卡銷售，有利其市占率。

此外，AMD公布RX 9000系列GPU（RDNA 4平台），包括RX 9070 XT GPU)與RX 9070 GPU。AMD新顯卡預計今年首季開始銷售，後續將公布更多規格與價格細節。

因此，法人預期，新GPU與3A遊戲推出將加速顯卡換機潮，也推升主機板與電競PC需求，有利PC品牌廠華碩、微星、技嘉（2376），而雙鴻的營收獲利也將受惠於顯卡與電競筆電的VC採用率提高。

此外，再加上商務換機需求、Win 10停止技術支援將帶動2025年全球PC出貨量年增6%。2025年電競與商務機種年增率將強於消費機種，PC品牌如華碩、微星與戴爾（Dell）將受惠，以及商務比重較高的ODM廠，包括緯創（3231）與英業達（2356）等後市可期。

AMD GPU 電競筆電

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