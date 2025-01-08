蘋果程式設計學生挑戰賽 2月3日開放收件
蘋果公司（Apple）今天宣布，2025年Swift程式設計學生挑戰賽將於2月3日開放提交作品，蘋果將根據作品的創新性、創造力、社會影響力和包容性等面向，選出350名得獎者，其中50名「傑出獲獎者」將受邀前往蘋果加州總部體驗3天活動。
蘋果在官網表示，Swift學生挑戰賽為全球數千名學生提供展示創意和程式設計能力的機會，也讓他們學習到可以應用於職業生涯和未來的實際技能。
Swift是專業人士使用的程式設計語言，此次挑戰賽在鼓勵學生加入使用Swift的全球開發者社群。
蘋果將舉辦線上課程，幫助學生和教育工作者了解如何參加Swift學生挑戰賽，並與蘋果工程師一起探索優秀應用程式的要素、從以往挑戰賽的優勝者獲得建議，從中獲得創造App的靈感。
蘋果提供的更新版Develop in Swift教程也已經上線，能幫助學生深入了解程式設計基礎。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言