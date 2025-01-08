吳重雨以無私胸懷打造臺灣奇蹟 新版產業人物雜誌封面人物登場

臺灣IC設計產業排名全球第二，僅次於美國。《2024／2025產業人物雜誌》封面故事介紹國立陽明交通大學前校長吳重雨，以無私胸懷打造臺灣奇蹟，是臺灣 IC 設計產業與科技發展的重要推手。

吳重雨校長及六名博士生高徒，接受雜誌專訪，六名博士生高徒包括：智成電子總經理黃振昇、中央大學特聘教授鄭國興、陽明交大講座教授柯明道、晶神醫創副總經理邱進峯、聯發科技（2454）董事長與執行長室顧問陳志成、以及晶焱科技（6411）總經理姜信欽。

《產業人物》雜誌總編輯王麗娟表示，回顧2023年，臺灣人均GDP達到3萬2,327美元（約新台幣105萬元），擁有成功的半導體產業、全球矚目的三大科學園區，以及不斷創新成長的產業動能。她呼籲，年輕人應該多多了解臺灣的科技實力，以及臺灣如何成為許多國家的重要夥伴。國科會主委吳誠文也在雜誌上強調，如今臺灣正透過強化科技外交，積極邁向「人工智慧之島」。

2024／2025 《產業人物》雜誌報導多家焦點企業創新突破，並善盡企業社會責任，包括：獲得NVIDIA執行長黃仁勳公開讚揚的益華Cadence；獲全球客戶肯定的先進封裝高手印能科技；聚焦三大核心成長策略的台灣光罩（2338）；於泰國創業的經寶精密（5284），擁抱AI伺服器並晉級航太第一階供應商；亞果生醫破業界紀錄，一次取得三張三級醫材證書；新代科技打響工具機控制器國際品牌，結合子公司實現智慧製造；崇越科技（5434）展現半導體供應鏈獨特競爭力及永續力；應用材料全球業績創新高，深耕臺灣35年並全方位布局培育未來人才。

影響臺灣半導體產業發展的關鍵人物施敏院士（Dr. S.M. Sze）於2023年11月6日安詳辭世，享年87歲。他的一生傳奇，令人景仰讚頌。今年雜誌以特別報導篇幅，回顧他一生的發明、著作及影響力，並追思他為人類帶來的貢獻。

今年雜誌為讀者介紹：全球前2%頂尖科學家，被譽為「高熵合金之父」的清大特聘講座教授葉均蔚，2024年獲選中央研究院院士，並獲頒卓越貢獻獎；亞力電機（1514）集團總裁兼永續長楊振通，56年來帶領亞力成為電力產業巨擘，迎接能源轉型，重電機產業前景看好；為臺灣打造第一座IC示範工廠的張陸滿教授，為臺灣高科技廠房設施，人才培養與技術交流，做出卓越貢獻並獲終生貢獻獎；工研院歡慶51周年，掌握三大核心價值蛻變躍升，協助產業升級轉型；中華企經協會60週年，為臺灣遴選傑出經理人、培訓經營人才、奠定永續發展的基石；遠哲科學教育基金會30年不間斷培養科學人才，從大眾科普、教師人才庫、偏鄉小學科學營、關心永續及動手解決問題。