華碩CES推最輕Copilot+ PC 技嘉秀超微型電腦

台廠在CES展競相推出新品，電腦品牌廠華碩今天發表AI新產品，包括重量低於1公斤、全球最輕的Copilot+ PC，以及內建神經處理器（NPU）的商用系列產品和迷你電腦，另板卡廠技嘉則發表全新BRIX超微型電腦系列。

根據微軟定義，Copilot+ PC是Windows 11裝置的電腦類別，內建神經處理器，能提供40 TOPS（1 TOPS代表處理器每秒鐘可進行1兆次操作）以上的算力，並配備16GB的DDR5/LPDDR5 RAM記憶體、256GB的SSD/UFS儲存空間。

華碩共同執行長胡書賓透過新聞稿表示，華碩正邁入一個令人振奮的新階段，全力推動人工智慧（AI）技術的普及與應用。

華碩在此次美國消費性電子展（CES）展示一系列AI解決方案，包括全球最輕的Copilot+ PC ZenbookA14、AI筆記型電腦Vivobook 14/16、ExpertBook B系列商用筆電、ExpertCenter P500系列商用桌上型電腦、新一代AI迷你電腦ASUS NUC 15 Pro系列，以及華碩首款採用AMD處理器的AI迷你電腦ASUSExpertCenter PN54。

Zenbook A14重量低於1公斤，搭載高通SnapdragonX系列處理器與Qualcomm Hexagon NPU，提供45 TOPS運算效能，內建Windows AI功能包括即時字幕、小畫家中的圖像生成功能Cocreator和生成填充功能Generative Fill等。

華碩另宣布獲得14項CES創新獎，涵蓋「電腦硬體和零組件」、「遊戲與電競」、「顯示器」等多個類別。其中，專為創作者設計的16吋筆電ProArt P16 在「電腦硬體與零組件」類別獲得「最佳創新獎（Bestof Innovation）」，並於「永續與能源/電力」類別獲獎。

技嘉在CES發表新一代超微型電腦BRIXMainstream、Small Core和Extreme等3大系列。其中，Small Core系列即日上市，Mainstream和Extreme系列預計於今年第1季上市。

技嘉BRIX Mainstream系列採用Intel 15代Arrow Lake處理器，運算能力達90 TOPS。Small Core系列使用Intel Twin Lake處理器，專為輕量操作的用戶設計。BRIX Extreme系列搭載AMD Ryzen 7 PRO 8840U處理器，運算能力達38 TOPS。

技嘉同時展出從雲端、邊緣到地端的完整AI運算應用，包括資料中心AI解決方案、邊緣運算與物聯網應用、個人電腦AI創新。