華爾街經理人投資心法 川普2.0暖身 AI半導體題材有利多

川普2.0世代，美中角力、貨幣、貿易大戰再起，FED緩降息，直接牽動全球資金流向；因應新變局，投資人如何攻守兼具？AI大崛起，新應用遍地開花，引領哪些熱點產業躍升新主流？臺灣創新板大鬆綁、台股ETF大吸金，如何聰明配置？國泰投信董事長張錫即將出席2月份台北、台中講座，為投資人提供業界前瞻觀點。

國泰投信董事長張錫表示，「2025年投資沒有AI，就是最大的風險。」國泰費城半導體（00830）基金經理人李翰林認為，從政治面來說，雖然先前市場擔心川普上任後會有非預期的作為衝擊美股，但近期市場仔細觀察川普提出並實際執行的新政策後，情緒已從擔憂轉為期待，例如新設立白宮人工智慧與加密貨幣沙皇，其實就是希望穩固美國作為AI等新興科技的全球主宰地位；此外，川普政府同樣宣布未來在美國投資「10億美元以上」的投資案時都將在審批和許可上獲得全面加速，甚至早在去年9月時，白宮就已召開AI基礎設施圓桌會議，召集來自超大規模雲端運算服務商、AI企業、數據中心營運商等各大企業領導人，討論如何確保美國在 AI領域繼續領先世界。

美國政策聚焦在AI題材上，而AI各類應用要能實現的關鍵基礎，就是AI晶片，故半導體產業上、中、下游都將同步受惠，但鑑於半導體產業有大者恆大的特性，所以應挑選各階層中的龍頭股，如美國銀行調查美國主動基金的經理人，最多人持有的股票就是AI晶片龍頭輝達，截至2024年12月，高達72%的基金經理人持有輝達，高於9月底的70%，而排名其後的股票也清一色是費半指數成分股，持有比例次高者為博通，也高達54.6%；再依序是應用材料、超微(AMD)，皆為35.7%；高通的持有比例為30.5%，德州儀器為30%。

國泰費城半導體ETF（00830）是全台目前唯一追蹤美國重要科技指數「美國費城半導體指數」，前十大成分股網羅全球半導體產業上、中、下游龍頭代表公司，包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電等重量級業者，其中，全球兩大AI晶片壟斷級供應商輝達、博通，兩檔權重合計逾25%，一次掌握GPU、ASIC機會。本周市場聚焦美國消費性電子展(CES)，輝達執行長黃仁勳登台發表主題演講，吸引萬人親臨會場「朝聖」。黃仁勳正式公布輝達最新一代GeForce RTX 50系列顯示卡，強調系列作中所耗費的電量更只要RTX 40系列的一半，且在Blackwell晶片加持下，最新系列中的RTX5070表現與先前號稱「地表最強顯卡」的RTX 4090之效能旗鼓相當、但售價僅RTX 4090的三分之一。

雖然受到7日美國公布最新的經濟數據，基於聯準會在年內降息的預期漸冷、美債殖利率飆升，進而影響美股盡數收黑，科技股尤為重災區；但李翰林表示，從長線來看，AI多頭格局不變，且今年才剛開始，在企業基本面無虞的前提下，反而更應持續買進，展現貪婪。值得注意的是，CES會後記者會上黃仁勳也透露未來台灣海外總部的選址，有可能在今年台北國際電腦展(COMPUTEX)上公布，顯示在AI發展上台灣也不缺席。

未來台股、美股要如何靈活配置，是否還有隱藏什麼樣的風險，就讓專家來解惑；由先探週刊、財訊快報主辦，臺灣證券交易所、櫃買中心、國泰投信共同協辦的新春首場「2025創新才給力 台股全攻略」投資講座，2月7日在台北、2月25在台中限時免費入場。