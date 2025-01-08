2025迎來碳費元年 看好布局低碳ETF
碳費新制元月起正式上路，我國邁入碳定價時代。永豐投信表示，碳費制度上路後，企業必須進行碳排量的管控，否則很可能遭徵收高額碳費，大幅衝擊企業的營收，進而影響股價。投資者可布局低碳相關題材ETF，參與碳費時代投資機會。
永豐ESG低碳高息ETF（00930）經理人王俞淳指出，00930是目前台股ETF當中，唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色，指數選股邏輯係根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件，並從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。
王俞淳表示，金融產業是台灣淨零排放的重要力量，多家金控業者率先加入永續金融先行者聯盟，期許擔任臺灣淨零排放的重要推手；同時根據資策會去年12月30日發布的調查結果，半導體產業啟動淨零行動比例達 69%，在各產業中排名領先，由此可見，金融及半導體產業在台灣低碳領域扮演重要角色。而00930永豐ESG低碳高息ETF成分股中，截至2024年12月底金融保險業與半導體業占持股比例超過50%。
2025台灣迎來碳費元年，具備「高股息、ESG、低碳」三大特色的ETF，適合作為兼具低碳成長趨勢與息收需求的投資標的。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言