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2025迎來碳費元年 看好布局低碳ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

碳費新制元月起正式上路，我國邁入碳定價時代。永豐投信表示，碳費制度上路後，企業必須進行碳排量的管控，否則很可能遭徵收高額碳費，大幅衝擊企業的營收，進而影響股價。投資者可布局低碳相關題材ETF，參與碳費時代投資機會。

永豐ESG低碳高息ETF（00930）經理人王俞淳指出，00930是目前台股ETF當中，唯一同時聚焦「高股息、ESG、低碳」三大特色，指數選股邏輯係根據低碳密度或低碳排量、ESG評級高、非高耗能、高汙染產業等條件，並從中篩選出近三年均有配發現金股利之企業，最後精選出40檔成分股。

王俞淳表示，金融產業是台灣淨零排放的重要力量，多家金控業者率先加入永續金融先行者聯盟，期許擔任臺灣淨零排放的重要推手；同時根據資策會去年12月30日發布的調查結果，半導體產業啟動淨零行動比例達 69%，在各產業中排名領先，由此可見，金融及半導體產業在台灣低碳領域扮演重要角色。而00930永豐ESG低碳高息ETF成分股中，截至2024年12月底金融保險業與半導體業占持股比例超過50%。

2025台灣迎來碳費元年，具備「高股息、ESG、低碳」三大特色的ETF，適合作為兼具低碳成長趨勢與息收需求的投資標的。

ESG ETF 高股息

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