想掌握2025年五大科技趨勢 就選這檔重壓輝達、微軟與博通的海外ETF

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經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
標普500各產業近20年走勢。資料來源：Bloomberg，統計2004/12/29-2024/12/26。
標普500各產業近20年走勢。資料來源：Bloomberg，統計2004/12/29-2024/12/26。

進入2025年，隨著人工智慧（AI）創新應用陸續推出，以及川普再度執政下，預期美股仍是最具吸引力的市場，其中又以資訊科技後市最為看好。中國信託投信推出的中信美國創新科技（009801）即鎖定時下最熱門的五大科技創新趨勢，聚焦AI、雲端運算、自動駕駛、資訊安全及5G，其中包含輝達在內的前五大成分股占比重高達六成，且10元發行價讓小資族容易入手，投資人可以輕鬆投資美股最具競爭力的企業，掌握這波難得的投資機會。

中信美國創新科技（009801）經理人王建武表示，中信美國創新科技（009801）追蹤「Solactive美國創新科技指數」，篩選條件包括自由流通市值需超過5億美元，以及近三個月日均成交量需高於400萬美元的科技企業。值得注意的是，該ETF前五大成分股權重高達60%，且幾乎全為AI概念股，其中包括AI晶片龍頭輝達、網通巨擘博通，以及科技巨頭微軟、亞馬遜、Meta等。

王建武說，從歷史經驗來看，創新科技問世十年後，美國科技股往往較其他市場股票展現更強勁的漲幅。他特別指出，研發支出比重較高的企業，近期股價表現明顯優於研發投入較低的企業，顯示研發投入與股價表現呈現正相關。另根據彭博統計，在全球主要科技領域中，美國企業具有顯著優勢。在全球500大企業中，研發支出前十大企業就有七家來自美國，反映美國在科技創新方面的領先地位。

中信美國創新科技（009801）更一舉掌握未來五大科技趨勢。王建武表示，中信美國創新科技（009801）成分股中有94.3%為AI概念股、57.3%涉及自動駕駛、54.5%布局雲端服務、39%與5G相關，以及33.8%為資訊安全概念股。透過這檔ETF，投資人可一次掌握美國頂尖科技企業，尤其在AI應用蓬勃發展之際，提供了一個參與AI及其他創新科技投資的便利管道。

中國信託投信表示，觀察科技演進歷程，從網際網路到智慧型手機，再到智慧自駕車，再到輝達引領AI革命，美國科技巨頭一次又一次地改寫歷史。這些美國科技巨頭不只是在賺錢，更在塑造我們的未來。投資美國創新科技，就像搭上時代列車的頭等艙。009801即將於1月13日至1月17日募集，投資人可藉由買進這檔ETF，全面布局這些改變世界的創新領袖，並一次掌握未來10年最具爆發力的投資主題。

AI 美國

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