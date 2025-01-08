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新創秀肌肉 國科會TTA領72家科技新創八度赴美參加CES

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會TTA八度率台灣新創赴美參加CES，全球新創生態圈貴賓出席1月7日TTA館開幕。圖／國科會提供
國科會TTA八度率台灣新創赴美參加CES，全球新創生態圈貴賓出席1月7日TTA館開幕。圖／國科會提供

全球最大、影響最廣的國際消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）本月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA）第八度領團參加，共有72家由跨部會共同輔導的台灣科技新創參展，除了為新創找出海口，更向全球展現台灣科技實力。

國科會指出，座落於CES新創展區（Eureka Park）的TTA 台灣科技新創館於美國時間7日下午舉辦開幕式，展現AI Taiwan的堅強陣容。國科會產學處長許增如與CES大會資深總監Jannene Remondino、高通副總裁Sudeepto Roy、德國柏林消費性電子展（IFA）、南法經濟發展局（risingSUD）、日本貿易振興機構（JETRO）、瑞士新創加速器（myGlobalVillage Switzerland）等全球新創重要機構代表均親自出席，以實際行動力挺台灣新創團隊。

許增如表示，今年TTA館的72家參展團隊，產業領域涵蓋5大領域，突顯出台灣新創生態已經走向有如熱帶雨林般的豐富多元，呈現百家爭鳴態勢，而所有科技都是奠基於AI技術，並進一步深入應用到各產業層面，更是AI普及應用的具體實踐。同時，也希望透過CES國際舞台向全球傳達，在以AI帶動產業共榮的目標上，台灣是最值得信賴的國際夥伴，期盼志同道合的全球人才與企業加入台灣，一起實現AI引領百工百業應用創新的願景。

國科會表示，今年的「TTA台灣科技新創館」在AI Taiwan設計主軸下，規劃人工智慧（Artificial Intelligence）、數位醫療（Digital Health）、智慧城市（Smart Cities）、永續發展（Sustainability）及先進移動（Vehicle Tech and Advanced Mobility）五大專區，並且在主舞台四周設立亮點展示區，向全球秀出台灣新創在這些領域的前沿科技與解決方案。

為強化台灣新創與國際新創生態系交流，TTA也將於展會期間，邀請來自韓國、日本、荷蘭、瑞典、義大利等國際新創圈夥伴進行雙邊聯合展演，讓台灣新創與國際團隊同台較勁，展現新品特色與技術，並藉此發揮加乘力量，吸引更多投資人及企業代表給予關注，為新創團隊爭取更多全球鏈結商機。

國科會提到，為了擴大參展效益並深化與矽谷新創生態系連結，TTA將帶領超過30組新創團隊於CES展後轉進矽谷，並於本月14日攜手國發會共同舉辦Road Show，邀請矽谷當地投資人與企業與台灣科技新創進行現場商洽媒合，藉此敲開與矽谷當地生態圈的連結，力促更多商機與未來合作空間。

AI CES 生態

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