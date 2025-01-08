搶吃半導體PCB地緣政治商機 十大設備耗材廠泰國推進

搶吃半導體PCB地緣政治商機，統計台資已有十大設備商與耗材廠尖點（8021）、群翊（6664）、志聖（2467）、京鼎（3413）、牧德（3563）、迅得（6438）、聯策（6658）及科嶠（4542）、揚博（2493）、川寶（1595）等在泰國投資2025年持續推進，包含設廠、設立服務據點或是合資布局等方式。鑽針廠尖點泰國廠布局跑最快，泰國廠已開幕2025年正式啟用並投入生產。載板PCB設備商志聖、群翊皆已設立泰國子公司，另外PCB設備商揚博也計畫在泰國設服務據點。

尖點日前預告，泰國廠坐落於巴真府304工業區，佔地61,000餘平方公尺，第一期廠房業已正式竣工啟用，並已於日前完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計將於2025年正式啟用並投入生產。泰國廠為公司第一個除了台灣及大陸的海外生產據點，未來將成為尖點重要的成長動能之一。

尖點泰國廠第一期提供PCB鑽孔服務

尖點說明，泰國廠第一期提供PCB鑽孔服務，將以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務，以滿足當地客戶對於技術以及品質的要求，提升客戶價值。後續將視市場及客戶需求，持續擴充鑽孔服務規模及鑽針銑刀生產，期以提供鑽孔加工完整專業的解決方案，成為客戶首選的合作夥伴。

載板PCB設備商志聖與群翊在泰國布局最快

至於載板PCB設備商志聖與群翊在泰國布局最快，志聖2023年拍板設立泰國子公司，至於群翊2023年開始規畫且主要是有泰國當地夥伴與代理商支持。群翊方面2024年第4季已設立泰國子公司，公司今日提到，泰國子公司就近提供一條龍服務包含修改裝機、零件，高階設備的生產主要仍是在台灣。

京鼎牧德2025年東南亞商機可期

因應新訂單需求及地緣政治議題，應用材料重要夥伴京鼎先前公告設立泰國廠，預定2025年下半年開出產能。法人看好京鼎受惠於此趨勢將迎來轉單效益；2025年營運可期。

AOI大廠牧德也積極卡位泰國，牧德先前提到，半導體出貨比例增長以外，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度符合預期，預計穩定發酵。

因應 PCB 產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠， 牧德也強調，持續招募泰國人才並訓練培養， 建立專業的銷售及服務團隊， 與客戶一起共創泰國事業版圖。

迅得攜手夥伴搶進

迅得方面攜手聯策及科嶠設立「江蘇迅聯科高新技術有限公司」，該公司為迅得旗下並加碼泰國投資200萬美元。迅得近年開拓半導體與東南亞有成，迅得董事長王年清日前受訪預告，目前PCB大廠在東南亞投資數量可望超預期，從2024年原先的30-40家，加上陸資廠陸續新增投資可望達近百家，整體比重快速增加，各廠人力吃緊且對自動化需求大增，有利迅得業績成長。

另外PCB設備商揚博董事長蘇勝義日前提到，因應PCB東南亞設廠將在泰國設服務據點，此外中壢擴廠預計2025年第2季完成廠房整建修繕。揚博說，面對客戶轉進東南亞設廠，目前陸續進裝機中，為就近與客戶作密切溝通及售後服務及掌握商機，將在泰國設立服務據點。