搶吃半導體PCB地緣政治商機 十大設備耗材廠泰國推進
搶吃半導體PCB地緣政治商機，統計台資已有十大設備商與耗材廠尖點（8021）、群翊（6664）、志聖（2467）、京鼎（3413）、牧德（3563）、迅得（6438）、聯策（6658）及科嶠（4542）、揚博（2493）、川寶（1595）等在泰國投資2025年持續推進，包含設廠、設立服務據點或是合資布局等方式。鑽針廠尖點泰國廠布局跑最快，泰國廠已開幕2025年正式啟用並投入生產。載板PCB設備商志聖、群翊皆已設立泰國子公司，另外PCB設備商揚博也計畫在泰國設服務據點。
尖點日前預告，泰國廠坐落於巴真府304工業區，佔地61,000餘平方公尺，第一期廠房業已正式竣工啟用，並已於日前完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計將於2025年正式啟用並投入生產。泰國廠為公司第一個除了台灣及大陸的海外生產據點，未來將成為尖點重要的成長動能之一。
尖點泰國廠第一期提供PCB鑽孔服務
尖點說明，泰國廠第一期提供PCB鑽孔服務，將以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務，以滿足當地客戶對於技術以及品質的要求，提升客戶價值。後續將視市場及客戶需求，持續擴充鑽孔服務規模及鑽針銑刀生產，期以提供鑽孔加工完整專業的解決方案，成為客戶首選的合作夥伴。
載板PCB設備商志聖與群翊在泰國布局最快
至於載板PCB設備商志聖與群翊在泰國布局最快，志聖2023年拍板設立泰國子公司，至於群翊2023年開始規畫且主要是有泰國當地夥伴與代理商支持。群翊方面2024年第4季已設立泰國子公司，公司今日提到，泰國子公司就近提供一條龍服務包含修改裝機、零件，高階設備的生產主要仍是在台灣。
京鼎牧德2025年東南亞商機可期
因應新訂單需求及地緣政治議題，應用材料重要夥伴京鼎先前公告設立泰國廠，預定2025年下半年開出產能。法人看好京鼎受惠於此趨勢將迎來轉單效益；2025年營運可期。
AOI大廠牧德也積極卡位泰國，牧德先前提到，半導體出貨比例增長以外，2024 下半年到 2025 上半年是 PCB 板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各 PCB 廠目前訂單掌握度符合預期，預計穩定發酵。
因應 PCB 產業在東南亞陸續開出新產能相繼建廠， 牧德也強調，持續招募泰國人才並訓練培養， 建立專業的銷售及服務團隊， 與客戶一起共創泰國事業版圖。
迅得攜手夥伴搶進
迅得方面攜手聯策及科嶠設立「江蘇迅聯科高新技術有限公司」，該公司為迅得旗下並加碼泰國投資200萬美元。迅得近年開拓半導體與東南亞有成，迅得董事長王年清日前受訪預告，目前PCB大廠在東南亞投資數量可望超預期，從2024年原先的30-40家，加上陸資廠陸續新增投資可望達近百家，整體比重快速增加，各廠人力吃緊且對自動化需求大增，有利迅得業績成長。
另外PCB設備商揚博董事長蘇勝義日前提到，因應PCB東南亞設廠將在泰國設服務據點，此外中壢擴廠預計2025年第2季完成廠房整建修繕。揚博說，面對客戶轉進東南亞設廠，目前陸續進裝機中，為就近與客戶作密切溝通及售後服務及掌握商機，將在泰國設立服務據點。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言