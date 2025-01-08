友達、群創CES展秀新品 法人預期為未來業績動能

友達（2409）、群創於CES 2025分別以「Infinite Future, Unlimited Possibilities」、「Driving New Possibilities」為題參展，且以汽車領域為重要垂直場域，法人機構認為，友達、群創展會中所發表的新產品均為重要潛在營收動能。

分析師表示，友達與子公司BHTC共同於CES 2025以「Infinite Future, UnlimitedPossibilities」為主題展示智慧座艙，首度將Micro LED透明顯示器無縫拼接，導入至大面積的「幻境全景天幕」，並利用無界透明顯示介面進行連動，將儀表板、中控及副駕顯示功能一體式全景呈現，不僅提供清晰的外部視野，亦能即時顯示車輛狀態、導航及路況資訊。

此外，友達亦展出多變形態中控顯示，利用Micro LED顯示器可撓的特點，待須使用實體按鈕時Micro LED顯示器將動態隆起，以提升人機互動的流暢度。

群創則於CES 2025以「Driving New Possibilities」為主題參展，推出包括106吋AM-MicroLED自由拼接顯示模組、9.6吋Micro LED Smart Mirror智慧鏡面顯示器、17.3吋與23.8吋Mini LED戶外顯示器等多款新產品，並延伸結合軟硬體整合解決方案，以涵蓋零售、醫療、育樂、移動等領域。

至於群創子公司CarUX主要以大型資訊顯示器（LID）核心設計理念出發，提供15~55吋車用顯示器，且在外觀造型上均採弧形設計，並運用AM Mini LED、Micro LED等新技術，以提升車用顯示器畫質。

整體而言，友達、群創於CES 2025展會中所發表的新產品均為重要潛在營收動能，不過，對業績的助益程度仍須視實際出貨進度而定。展望今年上半年營運，考量目前品牌、通路業者買氣仍欠佳，因此，對二者維持中性略偏多的評價。