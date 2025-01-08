快訊

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

桃園驚見天坑冒白煙 疑與捷運綠線工程有關

SIA：全球半導體去年11月銷售578億美元 再創新高

中央社／ 新竹8日電

美國半導體產業協會（SIA）統計，2024年11月全球半導體銷售額達578億美元，較10月再增加1.6%，續創新高，年增20.7%。

SIA表示，去年11月全球半導體市場持續顯著成長，銷售額連續8個月成長，並創下新高。在美洲強勁成長驅動下，半導體銷售額連續4個月年增幅度超過2成水準。

SIA指出，美洲11月半導體銷售月增4.4%，年增54.9%，是月增和年増幅度最大的區域。亞太及其他地區銷售月增1.5%，年增10%。中國銷售月減0.1%，年增12.1%。歐洲銷售月減0.7%，年減5.7%。日本銷售月減0.8%，年增7.4%。

SIA先前預期，2024年全球半導體總銷售額可望增長近20%，2025年有機會持續成長2位數水準。世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2025年增幅將約11.2%。

半導體

延伸閱讀

野村美國創新研發龍頭ETF及野村日本價值動能高息ETF 9日掛牌上市

穎崴 今年業績看旺

馬來西亞雪蘭莪州參考台灣經驗 盼5年成晶片設計樞紐

桃機再度與日本合作 縮短旅客日本當地通關審查時間

相關新聞

想掌握2025年五大科技趨勢 就選這檔重壓輝達、微軟與博通的海外ETF

進入2025年，隨著人工智慧（AI）創新應用陸續推出，以及川普再度執政下，預期美股仍是最具吸引力的市場，其中又以資訊科技...

新創秀肌肉 國科會TTA領72家科技新創八度赴美參加CES

全球最大、影響最廣的國際消費性電子展（Consumer Electronics Show，CES）本月7日至10日在美國...

傳輝達、高通將遠離台積電？小摩闢謠：是誤導、N2需求仍強

台積電（2330）創下1,160元歷史天價後，8日盤中則漲多拉回於平盤下震盪，市場仍押寶台積電法說前夕行情。繼外資高盛、...

輝達推全球最小AI超級電腦

一年一度的ＣＥＳ（美國消費電子展）美西時間一月七日開展，開展前一晚找來輝達執行長黃仁勳擔任主題講者，他展現輝達發展ＡＩ（...

CTA：人形機器人 今年AI發展亮點

ＡＩ時代來臨，未來ＡＩ將代替人類完成許多工作，除了人們看不見、摸不著的ＡＩ系統之外，人形機器人也將是今年科技發展趨勢一大...

輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶

輝達（NVIDIA）與聯發科「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。輝達執行長黃仁勳透露...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。