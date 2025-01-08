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系統電去年營收31.1億元連2降 持續優化產品結構

中央社／ 台北8日電

系統電公布2024年營收新台幣31.1億元，年減5.4%，連續2年下滑。系統電表示，將持續優化產品結構，切入自駕送貨機器人、BBU（電池備援電力模組）等熱門領域，有望為2025年營運挹注新動能。

系統電去年12月營收2.6億元，年減17.8%，但比11月增加約6%，創下近9個月營收新高。

展望今年，系統電表示將持續優化產品結構，提升高毛利產品出貨比重。發展多時的自駕送貨機器人已於去年第4季開始出貨，營收占比近1成，可望為2025年營運挹注新動能。

系統電介紹，公司負責組裝的自駕送貨機器人，為具備Level 4自駕等級的運送機器人，搭載輝達（NVIDIA）的Jetson機器人嵌入平台，專為運送物資設計，可支援餐飲快遞、信件配送、醫療資源配送等，該機器人在美國加州營運Last Mile最後一哩路無人送餐服務已有2年多，接下來將擴展到全美各地。

系統電也布局熱門的BBU系統，已進入工規驗證階段。系統電表示，隨著全球資料中心對備援電源的需求持續攀升，看好BBU市場的未來成長潛力。

機器人 營收

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