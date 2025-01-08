傳輝達、高通將遠離台積電？小摩闢謠：是誤導、N2需求仍強

台積電（2330）創下1,160元歷史天價後，8日盤中則漲多拉回於平盤下震盪，市場仍押寶台積電法說前夕行情。繼外資高盛、摩根士丹利證券（大摩）之後，摩根大通證券（小摩）也出具最新個股報告，維持「優於大盤」評級、目標價1,500元。

小摩台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）表示，日前雖有傳聞稱部分客戶如輝達（NVIDIA）和高通等將遠離台積電，但他認為該消息是誤導，主因台積電在N2製成的前兩年可能幾乎壟斷市場，與智慧型手機和HPC客戶的合作將繼續深化，預計N2的營收可能比N3高出約30-40%，顯示其巨大的市場潛力，因此維持「優於大盤」評級、目標價1,500元。

哈戈谷分析，由於新台幣走弱的支持下，台積電毛利率有望在2025年第1季超過60%。展望2025年，台積電今年將強勢開局，預計營收（美元計價）將年增27%、毛利率有望達到59%。此外，台積電2025年的資本支出可能達380億美元、2026年資本支出更將達到400億美元。

另外，台積電N2製程需求管道持續擴大，市場份額或接近100%，尤其N2和A16需求將極為強勁。他預計，蘋果、AMD和比特大陸等將成2026年的首批客戶，初始收入增長可能從2026年中期開始。

統整外資高盛、大摩自今年新春以來出具最新個股報告，分別維持「買進」及「優於大盤」評級。其中，高盛將目標價由1,320上調至1,355元，同時也是進入2025年度後，第一家率先調高目標價的外資券商；大摩則維持「優於大盤」評等、目標價1,388元。