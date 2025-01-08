CES報佳音 聯發科與輝達合作、法人估今年 EPS 67.9元
聯發科（2454）與輝達合作設計NVIDIA GB 10晶片，將應用於NVIDIA的個人AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS上，法人機構表示，聯發科ASIC相關業務將於今年下半年開始認列營收，看好全年營收、獲利將成長，營運正向，預估今年每股獲利（EPS）約67.9元。輝達（NVIDIA）與聯發科計劃攜手打造個人AI超級電腦，執行長黃仁勳公開點名IC設計大廠聯發科，宣布攜手共同開發晶片。
聯發科技也同步宣布與輝達合作設計NVIDIA GB10超級晶片，將應用於NVIDIA的個人AI超級電腦NVIDIA Project DIGITS，將大幅降低AI技術門檻，進一步奠定台灣科技公司在全球產業鏈中的關鍵地位。
法人機構表示，繼輝達與聯發科2024年攜手Dimensity Auto智慧座艙平台，整合NVIDIA次世代GPU加速AI運算以及NVIDIA RTX繪圖技術後，再次大規模合作，象徵台灣在全球AI產業鏈中，IC設計也逐漸成為重要角色。
其中，供應鏈透露，Project DIGITS已進入量產。基於Grace Blackwell架構的系統單晶片（SoC），在FP4精度下，可提供高達1千萬億次浮點運算的AI性能，換算能直接在桌上系統順跑2,000億參數的大模型，兩台一起使用還能處裡多達4,050億個參數之AI模型。
輝達本次推出的新平台最大亮點在於其高效整合與親民價格，售價僅3,000美元的ProjectDIGITS，讓更多研究者與中小型企業能夠以合理成本取得高性能AI超級電腦，將於今年5月上市。市場預估該商機龐大，有望挹注聯發科營運表現，估計至2025年底出貨規模將達300萬顆、2026年上看三倍成長。
分析師指出，聯發科累計去年前三季EPS為51.98元，2024年累計前11月營收年成長25.4%，預估全年EPS為63.1，而今年在ASIC相關業務將於下半年開始認列營收下，估全年EPS約為67.9元。
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