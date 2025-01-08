奇鋐去年營收717億再創新高 今年液冷業績貢獻可期
AI伺服器帶動散熱需求，奇鋐今天公布去年營收新台幣717.61億元，年增率21.23%，連續第11年營收創歷史新高。且隨輝達（NVIDIA）GB200伺服器開始量產出貨，導入新的液冷散熱技術，法人看好奇鋐營運今年可望進一步爆發。
奇鋐去年12月營收66.31億元，從11月的歷史高點滑落7.8%，但年增18.03%，保持歷史第3高佳績。整體第4季營收209.04億元，季增9.6%，並比去年同期大幅成長25%，創單季營收歷史新高。
奇鋐日前在法說會中表示，公司2024年出貨仍以氣冷散熱方案3D VC產品為主，但隨著GB200開始導入液冷技術，2025年重點會放在液冷散熱方案，包括水冷板（Cold Plate）和分歧管（Manifold）等產品都已拿到輝達的認證通過，今年液冷產品的滲透率可望逐漸提高。
因應強勁需求，奇鋐表示將視接單情況啟動擴產，包括大陸廠和越南廠都有擴廠計畫，估計今年資本支出將超過50億元，比起去年的30億元至35億元，呈現大幅增加。
另方面，奇鋐子公司富世達，也跨入液冷散熱系統重要的零件快接頭市場，已取得客戶相關驗證，開始小量出貨，集團整體布局完整。隨GB200開始放量出貨，奇鋐今年營運成長可期。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言