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華碩全方位AI新品 CES展登場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩CES 2025《Always Incredible》線上發表會由共同執行長胡書賓揭開序幕。華碩／提供
華碩CES 2025《Always Incredible》線上發表會由共同執行長胡書賓揭開序幕。華碩／提供

華碩（2357）8日於CES 2025《Always Incredible》線上發表會推出一系列尖端AI技術產品，秉持「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的發展願景，以及對環境永續的堅定承諾，華碩以超過35年的專業經驗，推動創新極限，展現轉型全方位AI企業的決心。華碩CES 2025新品陣容強大，展示融合頂尖效能、創意及環境責任的多項創新成果，從搭載先進AI效能的輕薄筆電，到為生產力最佳化的企業解決方案及輕巧型運算系統，致力激發個人與企業的無限潛力。

華碩共同執行長胡書賓表示：「華碩正邁入一個令人振奮的新階段，全力推動AI技術的普及與應用。今年於CES 2025，華碩率先推出一系列兼具創新與高價值的Copilot+ PC，進一步兌現了讓AI觸手可及的承諾。我們的解決方案始終以使用者為核心，專注於提升每一位用戶的體驗，無論是個人還是企業。」

微軟裝置夥伴暨銷售事業群副總裁 Mark Linton表示：「Copilot+ PC是史上最快速、最聰明和安全的Windows電腦，擁有絕佳AI體驗，有助激發產能與創造力。我們熱切期盼Windows 11與合作夥伴華碩推出更強大的Copilot+ PC陣容，適逢Windows 10的支援即將終止，現在正是升級Copilot+ PC的最佳時機，例如全新的Zenbook A14或ASUS Vivobook 14/16。」

本次發表會展示一系列AI劃時代解決方案，其中包括：全球最輕的Copilot+ PC —Zenbook A14、滿足多元需求的ASUS Vivobook 14/16 AI筆電、專為提升企業生產力而設計的ExpertBook B系列商用筆電、ExpertCenter P500系列商用桌上型電腦、新一代AI迷你電腦ASUS NUC 15 Pro系列，以及華碩首款採用AMD處理器的AI迷你電腦ASUS ExpertCenter PN54。從家用Copilot+ PC、內建NPU的商用系列產品，到蘊藏強大AI性能的迷你電腦，提供無與倫比的AI效能與模組化升級能力，可無縫融入各種應用環境。

華碩於CES 2025《Always Incredible》線上發表會推出一系列尖端AI技術產品。華碩／提供
華碩於CES 2025《Always Incredible》線上發表會推出一系列尖端AI技術產品。華碩／提供

AI 華碩

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