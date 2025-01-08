快訊

川普威脅丹麥：不賣格陵蘭將面對高額關稅

不滿足於川普政府 馬斯克把干政觸角伸向英、德、加

情侶逛夜市起口角大鬧無辜店家 老闆勸阻無效氣到亮刀

凌華營收／ 12月14.75億元 創下歷史新高 月增79.51% 「神龍擺尾」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠凌華（6166）在季底衝刺業績下，帶動去年12月營收大幅成長，月增79.51%、年增5.93%，單月業績首度站上14億大關，創下單月營收新高紀錄，展望後市，凌華營運「蓄勢待發」，看好2025年北美、亞太及中國大陸市場動能，預估今年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。

凌華公布去年12月營收14.75億元，月增79.51%、年增5.93%，創下單月歷史新高。第4季營收31.42億元，季增29.14%、年增7.46%，為八季來新高；累計凌華去年全年營收101.5億元、年減11.08%。

展望今年營運，凌華財務長鄒大智先前指出，凌華目前是「蓄勢待發」，生意看來在往好的方向走，預估2025年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。

在機器人領域方面，凌華與鴻海（2317）集團合資的法博智能（FARobot）正全力卡位機器人商機，已量產自主移動機器人（AMR）系列，目前正積極進軍東南亞市場；從業績來看，法博智能2024年出貨金額已較2023年成長，凌華樂觀2025年機器人業務仍會穩定成長。

鄒大智分析，從成長動能先期指標Design-Win來看，2023年、2024年共計211個專案，預計平均三年內每年貢獻約為300萬美金；而在邊緣智能產品線上，鄒大智表示，公司AI產品線布局完整，市場效益符合預期，尤其邊緣智能應用約占所有Design-Win的四成左右。

此外，凌華與友達（2409）合作綜效逐步顯現，2023年雙方合作12件案子，平均三年內貢獻160萬美金，而到2024年，雙方已有25件案子，貢獻金額也增至470萬美金。

凌華 營收

延伸閱讀

iPhone印度市占提升 鴻海受惠

儒鴻營收／12月34.22億元、年增27% 去年全年創歷史次高

TPBL／高錦瑋繳洋將級效率 險勝林書豪奪12月MVP

鴻海（2317）營收寫新高...全靠蘋果帶飛？達人：證明了多方布局策略成功

相關新聞

傳輝達、高通將遠離台積電？小摩闢謠：是誤導、N2需求仍強

台積電（2330）創下1,160元歷史天價後，8日盤中則漲多拉回於平盤下震盪，市場仍押寶台積電法說前夕行情。繼外資高盛、...

輝達推全球最小AI超級電腦

一年一度的ＣＥＳ（美國消費電子展）美西時間一月七日開展，開展前一晚找來輝達執行長黃仁勳擔任主題講者，他展現輝達發展ＡＩ（...

CTA：人形機器人 今年AI發展亮點

ＡＩ時代來臨，未來ＡＩ將代替人類完成許多工作，除了人們看不見、摸不著的ＡＩ系統之外，人形機器人也將是今年科技發展趨勢一大...

輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶

輝達（NVIDIA）與聯發科「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。輝達執行長黃仁勳透露...

英特爾18A製程 叫陣台積電

英特爾聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）6日表示，旗下最新18A製程將於今年下半...

英特爾布局獨立顯卡 仍是進行式

英特爾在獨立顯卡領域苦苦追趕輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等勁敵，市占率始終未有明顯起色，對於獨立顯卡業務布局，英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。