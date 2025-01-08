凌華營收／ 12月14.75億元 創下歷史新高 月增79.51% 「神龍擺尾」
工業電腦大廠凌華（6166）在季底衝刺業績下，帶動去年12月營收大幅成長，月增79.51%、年增5.93%，單月業績首度站上14億大關，創下單月營收新高紀錄，展望後市，凌華營運「蓄勢待發」，看好2025年北美、亞太及中國大陸市場動能，預估今年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。
凌華公布去年12月營收14.75億元，月增79.51%、年增5.93%，創下單月歷史新高。第4季營收31.42億元，季增29.14%、年增7.46%，為八季來新高；累計凌華去年全年營收101.5億元、年減11.08%。
展望今年營運，凌華財務長鄒大智先前指出，凌華目前是「蓄勢待發」，生意看來在往好的方向走，預估2025年首季表現將維持去年第4季水準，2025全年營收、獲利表現將優於去年。
在機器人領域方面，凌華與鴻海（2317）集團合資的法博智能（FARobot）正全力卡位機器人商機，已量產自主移動機器人（AMR）系列，目前正積極進軍東南亞市場；從業績來看，法博智能2024年出貨金額已較2023年成長，凌華樂觀2025年機器人業務仍會穩定成長。
鄒大智分析，從成長動能先期指標Design-Win來看，2023年、2024年共計211個專案，預計平均三年內每年貢獻約為300萬美金；而在邊緣智能產品線上，鄒大智表示，公司AI產品線布局完整，市場效益符合預期，尤其邊緣智能應用約占所有Design-Win的四成左右。
此外，凌華與友達（2409）合作綜效逐步顯現，2023年雙方合作12件案子，平均三年內貢獻160萬美金，而到2024年，雙方已有25件案子，貢獻金額也增至470萬美金。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言