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NVIDIA發表新RTX 50系列新品 華碩、技嘉等受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳在CES發表主題演說，並於演說中發表全新Blackwell GPU架構的GeForce RTX 50系列顯卡，在性能與售價都具市場競爭力中，法人機構看好華碩（2357）、技嘉（2376）等供應鏈，營運將受惠。

法人機構指出，輝達執行長黃仁勳此次在CES發表全新Blackwell GPU架構的GeForce RTX 50系列顯卡，包含GeForce RTX 5090、GeForce RTX 5080、GeForce RTX 5070 Ti與GeForce RTX 5070，全新的Blackwell架構結合AI驅動的神經渲染和光線追蹤技術，是RTX系列的最大圖形創新，並採用DLSS 4技術。

整體而言，全新世代的RTX 5090顯卡效能是RTX 4090的兩倍，效能較前代產品大幅提升，但終端售價極具市場競爭力。因NVIDIA GeForce RTX 50系列新顯卡的性價比優於市場預期，將有利新顯卡後續的銷售增加，並將有望帶動輝達顯卡供應鏈於全年的營運表現，看好華碩、技嘉等供應鏈受惠。

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