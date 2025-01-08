聽新聞
0:00 / 0:00
CTA：人形機器人 今年AI發展亮點
ＡＩ時代來臨，未來ＡＩ將代替人類完成許多工作，除了人們看不見、摸不著的ＡＩ系統之外，人形機器人也將是今年科技發展趨勢一大亮點。
今年ＣＥＳ展覽重點涵蓋ＡＩ、智慧健康以及電動車生態系。ＣＥＳ主辦單位ＣＴＡ（美國電子消費品科技協會）指出，在ＡＩ創新的前沿，有三大發展趨勢很值得關注，分別是ＡＩ代理人、數位孿生以及人形機器人，以人形機器人的發展範圍最廣闊。
許多企業都曾經打造過人形機器人，例如日本軟銀集團二○一四年就曾推出人形機器人Pepper，但當時ＡＩ技術不普及，機器人能做的事有限，Pepper在二○二一年被迫停產。
隨著ＡＩ技術發展愈來愈好，人形機器人工作能力提升，不但能聽得懂人類的指令，而且還能夠與人類對話，甚至能夠精準搬運貨物，或在醫院服務，代替護士將藥物送到病房，能做的事情愈來愈多。
ＣＴＡ指出，今年參展商如Inbot、Enchanted Tools等，都開發出應用於倉庫、生產力、零售甚至護理應用的機器人解決方案，這些機器人提升生產力；而且有愈來愈多創投業者都注意到了ＡＩ產業的發展潛力、投報率，這也讓ＡＩ新創企業開發出來的應用受到關注。
工研院產科國際所所長林昭憲指出，台灣將「AI Robot」翻譯為「ＡＩ機器人」，但其實機器人不一定只有人形，有可能是各種形狀，舉例來說，就有可能是「機器狗」。
今年有不少國際企業都在ＣＥＳ展出了「機器狗」，其中一種應用就是「機器導盲犬」。林昭憲說，未來這些機器導盲犬能夠引領視障者，讓視障者都能有更便利的生活，這也會是機器人領域的一種新應用。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言