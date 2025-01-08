CTA：人形機器人 今年AI發展亮點

ＡＩ時代來臨，未來ＡＩ將代替人類完成許多工作，除了人們看不見、摸不著的ＡＩ系統之外，人形機器人也將是今年科技發展趨勢一大亮點。

今年ＣＥＳ展覽重點涵蓋ＡＩ、智慧健康以及電動車生態系。ＣＥＳ主辦單位ＣＴＡ（美國電子消費品科技協會）指出，在ＡＩ創新的前沿，有三大發展趨勢很值得關注，分別是ＡＩ代理人、數位孿生以及人形機器人，以人形機器人的發展範圍最廣闊。

許多企業都曾經打造過人形機器人，例如日本軟銀集團二○一四年就曾推出人形機器人Pepper，但當時ＡＩ技術不普及，機器人能做的事有限，Pepper在二○二一年被迫停產。

隨著ＡＩ技術發展愈來愈好，人形機器人工作能力提升，不但能聽得懂人類的指令，而且還能夠與人類對話，甚至能夠精準搬運貨物，或在醫院服務，代替護士將藥物送到病房，能做的事情愈來愈多。

ＣＴＡ指出，今年參展商如Inbot、Enchanted Tools等，都開發出應用於倉庫、生產力、零售甚至護理應用的機器人解決方案，這些機器人提升生產力；而且有愈來愈多創投業者都注意到了ＡＩ產業的發展潛力、投報率，這也讓ＡＩ新創企業開發出來的應用受到關注。

工研院產科國際所所長林昭憲指出，台灣將「AI Robot」翻譯為「ＡＩ機器人」，但其實機器人不一定只有人形，有可能是各種形狀，舉例來說，就有可能是「機器狗」。

今年有不少國際企業都在ＣＥＳ展出了「機器狗」，其中一種應用就是「機器導盲犬」。林昭憲說，未來這些機器導盲犬能夠引領視障者，讓視障者都能有更便利的生活，這也會是機器人領域的一種新應用。