陸 DRAM 一哥遭美列黑名單 南亞科、威剛、晶豪科、鈺創將迎轉單

美國國防部7日更新涉嫌協助大陸軍方的企業黑名單，有「DRAM市況破壞者」之稱的大陸DRAM龍頭長鑫存儲入列。長鑫存儲近年積極擴產並削價搶單，導致市況惡化，但多次逃過遭美方列入黑名單，如今首度被盯上，業界看好將助益DRAM市況向好。

法人分析，長鑫存儲後續將面臨遭美方管控與美企為規避風險降低對其採購風險，動能受阻，不僅有助DRAM市況回春，並為南亞科（2408）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）等台廠帶來轉單效益。

業界人士指出，長鑫存儲原本全球DRAM市占率不到2%，近年透過快速增產、低價搶單拓展版圖，呈現爆發性成長，2025年市占可望衝上一成，2026年進一步擴增至15%。

2024年，長鑫存儲合肥廠產能已近滿載，月產能約10萬片，北京廠也逐步放量，月產能約3萬片，並積極擴建月產能4萬片的合肥二廠，長期計畫擴產至30萬片。由於長鑫存儲採用18.5奈米規格設計，避開美國限制大陸DRAM業採用18奈米以下製程禁令，現階段據傳進展順利。

長鑫存儲成立不到十年，整體量能比台灣發展DRAM產業30多年還厲害，不僅台廠吃盡苦頭，也因其削價導致標準型記憶體價格直直落，讓三星、SK海力士、美光等一線DRAM廠不敢輕忽。

在終端需求未見復甦之際，供應鏈透露，長鑫存儲用幾乎打對折的方式出售DDR 4記憶體，導致市況嚴重失衡。即便美國國防部這份名單沒有制裁措施，但常降低美企與名單上公司往來意願，並為美方未來的進一步行動鋪路。

隨長鑫存儲被美國國防部納入黑名單，有助DRAM市況朝正向發展，南亞科、威剛、鈺創、晶豪科等台廠有望迎來曙光，進而享有轉單效應。

美國國防部7日刊登在聯邦公告網站上的文件顯示，被新納入黑名單的企業涵蓋航太、科技、晶片、營建、航運、電信、公用事業及生技等產業，晶片業者包括長江存儲、長鑫存儲及中芯國際，科技業者包括騰訊、浪潮集團、商湯集團、深圳大疆創新、寧德時代、依圖網絡、上海移遠通信技術等。

黑名單的用意是表達美國國防部的意見，也能作為其他政府部門的參考，該名單的「最嚴重後果就是美國投資禁令，但一切取決於美國準總統川普上任後及其團隊的態度」。