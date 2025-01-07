快訊

傳聞有人買凶要教訓他 苗栗議員陳光軒申請隨扈保護

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

法官准押邱軍主要理由曝光 手機有遠端操控刪證據可能

陸 DRAM 一哥遭美列黑名單 南亞科、威剛、晶豪科、鈺創將迎轉單

經濟日報／ 國際中心、記者李孟珊／綜合即時報導

美國國防部7日更新涉嫌協助大陸軍方的企業黑名單，有「DRAM市況破壞者」之稱的大陸DRAM龍頭長鑫存儲入列。長鑫存儲近年積極擴產並削價搶單，導致市況惡化，但多次逃過遭美方列入黑名單，如今首度被盯上，業界看好將助益DRAM市況向好。

法人分析，長鑫存儲後續將面臨遭美方管控與美企為規避風險降低對其採購風險，動能受阻，不僅有助DRAM市況回春，並為南亞科（2408）、威剛（3260）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）等台廠帶來轉單效益。

業界人士指出，長鑫存儲原本全球DRAM市占率不到2%，近年透過快速增產、低價搶單拓展版圖，呈現爆發性成長，2025年市占可望衝上一成，2026年進一步擴增至15%。

2024年，長鑫存儲合肥廠產能已近滿載，月產能約10萬片，北京廠也逐步放量，月產能約3萬片，並積極擴建月產能4萬片的合肥二廠，長期計畫擴產至30萬片。由於長鑫存儲採用18.5奈米規格設計，避開美國限制大陸DRAM業採用18奈米以下製程禁令，現階段據傳進展順利。

長鑫存儲成立不到十年，整體量能比台灣發展DRAM產業30多年還厲害，不僅台廠吃盡苦頭，也因其削價導致標準型記憶體價格直直落，讓三星、SK海力士、美光等一線DRAM廠不敢輕忽。

在終端需求未見復甦之際，供應鏈透露，長鑫存儲用幾乎打對折的方式出售DDR 4記憶體，導致市況嚴重失衡。即便美國國防部這份名單沒有制裁措施，但常降低美企與名單上公司往來意願，並為美方未來的進一步行動鋪路。

隨長鑫存儲被美國國防部納入黑名單，有助DRAM市況朝正向發展，南亞科、威剛、鈺創、晶豪科等台廠有望迎來曙光，進而享有轉單效應。

美國國防部7日刊登在聯邦公告網站上的文件顯示，被新納入黑名單的企業涵蓋航太、科技、晶片、營建、航運、電信、公用事業及生技等產業，晶片業者包括長江存儲、長鑫存儲及中芯國際，科技業者包括騰訊、浪潮集團、商湯集團、深圳大疆創新、寧德時代、依圖網絡、上海移遠通信技術等。

黑名單的用意是表達美國國防部的意見，也能作為其他政府部門的參考，該名單的「最嚴重後果就是美國投資禁令，但一切取決於美國準總統川普上任後及其團隊的態度」。

DRAM 國防部 美國

延伸閱讀

拜登釋放近半關達那摩灣監獄囚犯 目前還監禁15人

遭美列軍工黑名單…騰訊、寧德時代股價慘跌 陸外交部：無理打壓

3萬美軍因「性取向」遭勒令退伍 美國防部考慮授予榮退

遭美國防部列黑名單！中國騰訊、寧德時代股價慘摔 喊冤直指名單有誤

相關新聞

超微CES上菜 推出AI PC相關產品等多項新品

超微（AMD）於CES 2025展中上菜，發表多款新產品，包括新的桌上型處理器、筆電處理器、AI PC相關產品等。

不是阿妹！緯創小年夜卡司曝光 找Energy大跳16蹲

代工大廠緯創集團（3231）尾牙「緯創小年夜」將於1月17日登場，緯創每年都把吃尾牙的時間，規劃在農曆新年前的倒數幾日，...

黃仁勳演講高潮 號稱全球最小AI超級電腦的輝達超級晶片GB10終現身

輝達執行長黃仁勳今日舉行CES主題演講，直到最後10分鐘，黃仁勳才給出最後驚喜，拿出全球體積最小的AI超級電腦「Proj...

戴爾簡化PC產品組合 推出全新AI PC產品

戴爾（Dell）在美國消費性電子展（CES 2025）上發表一系列AI PC新品，涵蓋時尚輕薄的筆記型電腦到強大的工作站...

華碩旗下ROG CES展上推出全新顯卡及電競PC產品

華碩（2357）旗下電競領導品牌ROG玩家共和國7日舉行CES 2025 ROG《For Those Who Dare ...

微星於CES發布全新筆電 領先搭載NVIDIA RTX 50顯卡

全球筆電領導品牌微星（2377）7日在CES 2025展示全新的筆記型電腦陣容，領先搭載NVIDIA GeForce R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。