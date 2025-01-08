輝達汽車朋友圈 紅鏈居多

輝達執行長黃仁勳美國拉斯維加斯時間6日公布輝達在汽車領域開展合作的廠商，大陸車廠占比大。

具體來看，特斯拉、比亞迪、捷豹路虎、理想汽車、賓士、豐田、Rivian、小米汽車、富豪、Lucid、極氪等整車企業在列，還有不少L4自動駕駛公司。不過，2024年官宣自研智駕晶片的蔚來和小鵬，則已退出輝達汽車朋友圈。

黃仁勳還宣布，輝達與全球最大汽車製造商豐田達成合作，豐田將基於Orin打造下一代汽車，並運行NVIDIA DriveOS作業系統。

同時，輝達並與Aurora、大陸集團（德國馬牌）達成合作，布局L4級自動駕駛卡車，同時將DriveOS集成到L4卡車中，大陸集團計畫將於2027年實現方案的量產。

黃仁勳稱，輝達的下一代汽車處理器產品名為Thor，已全面投入生產，計算能力是上一代汽車處理器Orin的20倍，Thor也適用於傳統機器人。