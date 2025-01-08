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輝達自駕車平台 重磅出擊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達（NVIDIA）在這次CES展公布多項布局進展，車用相關更是一大重點。輝達宣布，其自動駕駛平台DRIVE Hyperion已通過業界兩大汽車級安全和網路安全權威機構的產業安全評估，並將於今年上半年推出最新版本DRIVE Hyperion，標榜是採用最新一代DRIVE Thor晶片。

輝達指出，其汽車垂直業務預計將在2026會計年度，可成長至約莫50億美元。

輝達並推出Cosmos世界基礎模型平台，以加速開發實體AI，這是專為開發機器人與自駕車而建造。

輝達執行長黃仁勳表示，自駕車是最大的機器人市場之一，由輝達Blackwell 架構驅動的平台，讓這場革命進入高速發展階段。下一波自主機器將依賴實體 AI 世界基礎模型，來理解現實世界並與之進行互動，而輝達DRIVE平台就是專為這個新時代所打造的產品，提供無與倫比的功能安全性與 AI。輝達目前的車用晶片產品是DRIVE Orin，下一代則是DRIVE Thor。該公司預計將於今年上半年推出專為乘用車及商用車設計的最新版本 DRIVE Hyperion。

AI 自駕車 輝達

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