輝達新顯卡價格殺 市場驚艷…技嘉、微星等迎換卡潮
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日在CES發表新一代GeForce RTX 50系列顯卡，包含RTX5070、RTX5070Ti、RTX5080、RTX5090等四個等級。其中，RTX 5070效能幾乎等同於上一代高階版RTX4090，但價格僅僅三分之一，市場大為驚艷。
由於新品價格超犀利，業界看好將引發換卡潮，帶旺華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等板卡廠。
黃仁勳6日在CES主題演講開頭，回顧過去輝達如何開發GPU，以及進入AI時代後，GPU處理AI運算技術發生什麼樣的變化，「GeForce讓AI走進大眾，如今AI正在徹底改變GeForce」，接著公布整場演講中的第一波新品，即採用Blackwell架構的RTX50系列顯卡。
輝達全新RTX50系列顯卡包括售價1,999美元的RTX 5090、999美元的RTX 5080、749美元的RTX 5070 Ti，及549美元的RTX 5070，預計元月陸續開賣，現場PC玩家大為振奮。
黃仁勳指出，售價549美元的RTX 5070產品性能與前一代頂規產品RTX 4090相同，但價格僅為其定價1,599美元的三分之一。輝達發布的新一代RTX 50系列產品效能大幅提升，耗電量僅為前一代的一半，但價格「超實惠」，引起全場一陣驚呼。
黃仁勳並在現場秀出由RTX Blackwell製作的AI生成影片。他指出，該AI生成影片是即時電腦繪圖，靠著AI技術讓影像達到4K畫素，主要是靠訓練來實現畫素預測，提升效率。
品牌廠積極搶搭輝達新顯卡商機，華碩台北時間7日舉行線上發表會，重點支援輝達RTX50系列，除了釋出相應的新款電競PC新品外，也發表自家顯卡新品，推出ROG Astral GeForce RTX 50系列，為旗下全新高階顯示卡，涵蓋ROG Astral GeForce RTX 5090 / 5080，以及採用水冷設計的ROG Astral LC GeForce RTX 5090。
此外，華碩ROG Strix系列也同步推出GeForce RTX 5070 Ti / 5070；因市場期待輝達RTX 50系列產品，造成去年第4季以華碩為首的板卡廠對相關業務偏保守，隨著RTX50產品正式登場，法人看好，將帶動華碩今年首季板卡業務成長。技嘉也發布最新RTX 50系列顯卡，並全面升級散熱系統。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 蘋果對決Google祕密武器？直擊Apple Maps街景背包 薪水曝光了
📢 好讚！花8百元買Apple Watch 10 靠「每天運動」折抵費用變免費手錶
📢 LINE免費貼圖8款！過年超大貼圖賀新春 「潦草小狗」畫風超Q
📢 他氣買好市多新滑鼠發現少1物「是退貨品嗎」 專業人路過回應糗大了
📢 iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換
📢 AirPods 4主動式降噪款開箱！實測噪音消滅驚豔 佩戴貼合度、音質再進化
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言