輝達新顯卡價格殺 市場驚艷…技嘉、微星等迎換卡潮

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日在CES發表新一代GeForce RTX 50系列顯卡，包含RTX5070、RTX5070Ti、RTX5080、RTX5090等四個等級。其中，RTX 5070效能幾乎等同於上一代高階版RTX4090，但價格僅僅三分之一，市場大為驚艷。

由於新品價格超犀利，業界看好將引發換卡潮，帶旺華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等板卡廠。

黃仁勳6日在CES主題演講開頭，回顧過去輝達如何開發GPU，以及進入AI時代後，GPU處理AI運算技術發生什麼樣的變化，「GeForce讓AI走進大眾，如今AI正在徹底改變GeForce」，接著公布整場演講中的第一波新品，即採用Blackwell架構的RTX50系列顯卡。

輝達新顯卡概要

輝達全新RTX50系列顯卡包括售價1,999美元的RTX 5090、999美元的RTX 5080、749美元的RTX 5070 Ti，及549美元的RTX 5070，預計元月陸續開賣，現場PC玩家大為振奮。

黃仁勳指出，售價549美元的RTX 5070產品性能與前一代頂規產品RTX 4090相同，但價格僅為其定價1,599美元的三分之一。輝達發布的新一代RTX 50系列產品效能大幅提升，耗電量僅為前一代的一半，但價格「超實惠」，引起全場一陣驚呼。

黃仁勳並在現場秀出由RTX Blackwell製作的AI生成影片。他指出，該AI生成影片是即時電腦繪圖，靠著AI技術讓影像達到4K畫素，主要是靠訓練來實現畫素預測，提升效率。

品牌廠積極搶搭輝達新顯卡商機，華碩台北時間7日舉行線上發表會，重點支援輝達RTX50系列，除了釋出相應的新款電競PC新品外，也發表自家顯卡新品，推出ROG Astral GeForce RTX 50系列，為旗下全新高階顯示卡，涵蓋ROG Astral GeForce RTX 5090 / 5080，以及採用水冷設計的ROG Astral LC GeForce RTX 5090。

此外，華碩ROG Strix系列也同步推出GeForce RTX 5070 Ti / 5070；因市場期待輝達RTX 50系列產品，造成去年第4季以華碩為首的板卡廠對相關業務偏保守，隨著RTX50產品正式登場，法人看好，將帶動華碩今年首季板卡業務成長。技嘉也發布最新RTX 50系列顯卡，並全面升級散熱系統。