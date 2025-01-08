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輝達、聯發科 還有合作空間

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）與輝達合作，為AI超級電腦Project DIGITS設計GB10 Grace Blackwell超級晶片，展現出聯發科多年累積的晶片設計實力，不但在AI時代的超級電腦領域順利卡位，也讓外界對於這兩家公司未來更大的合作空間抱持更多美好想像。

聯發科產品線應用布局多元，在智慧手機、智慧電視、Android平板、語音助理裝置，以及基於安謀（Arm）架構所開發的Chromebook晶片等，出貨量皆居全球之冠，並標榜可為搭載各類安謀架構系統單晶片（SoC）的裝置和用戶，提供最佳的AI、通訊、多媒體與電源效率體驗。

聯發科將所累積的技術能量，帶入這次與輝達的合作中，得以強強聯手。

其實聯發科與輝達並非首次合作，雙方於2023年5月時，就由聯發科執行長蔡力行與輝達執行長黃仁勳共同宣布，將合作為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。當時規畫相關產品大約將於今年末推出，並於2026年、2027年供應到汽車客戶端。

上述車用合作案是由聯發科開發整合輝達GPU小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載輝達的AI與繪圖運算IP。輝達的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA與TensorRT等軟體將可在聯發科的智慧座艙解決方案上運作，以開創最新的AI智慧座艙功能。

晶片 聯發科 輝達

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