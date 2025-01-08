黃仁勳CES演說…背板點將 華碩、和碩放閃

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於CES發表專講，市場一如往例在他演說的背板找亮點，最讓市場驚喜的是前兩天才喊說要切入機器人的和碩（4938）入列黃仁勳機器人大軍點將名單。另外，黃仁勳秀GB200最高規的NVL72機櫃，竟然是用「AI伺服器後進者」華碩（2357）的產品，也讓人眼睛為之一亮。

黃仁勳此次演講中，在提及AI Agent（AI代理）、Blackwell機櫃及機器人等三大應用產品時，分別秀出各應用的供應鏈合作夥伴。華碩、和碩此次遭黃仁勳追捧，並且同時橫跨Blackwell架構機櫃及機器人，使得華碩集團成為此次「背板點將」最大贏家。

過往黃仁勳演說的背板，在AI伺服器整機都是引用國際品牌當主角，此次華碩以業界後進者之姿獲得黃仁勳引用，透露輝達對華碩的肯定。而黃仁勳高度看好機器人發展，和碩5日才於尾牙團員日活動透露機器人布局，就入列被黃仁勳譽為AI當紅主要應用機器人的供應鏈名單。

這次黃仁勳點將的名單當中，台廠包括鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎、技嘉、所羅門、廣運等「老面孔」，華碩、和碩分別以AI伺服器與機器人新兵之姿入列，引發關注。

當中更以才剛於5日年度尾牙團員日活動揭露機器人布局的和碩，入列輝達機器人供應鏈最讓市場驚喜。由於黃仁勳先前直言：「AI本質上就是機器人」，讓機器人成為市場矚目焦點，和碩以新進者之姿遭黃仁勳欽點，透露和碩與輝達機器人合作是「正在進行式」。

據悉，和碩機器人事業部已有三位數（數百位）人力，目前主要服務兩大客戶潛在需求。和碩共同執行長鄭光志指出，和碩不管是人形機器人、工業用機械手臂都有涉略，現階段先瞄準機器人零組件生意，預期今年台北國際電腦展（COMPUTEX）可以展示一些成績。

黃仁勳在他提到「Blackwell in Full Production（Blackwell正全產能生產）」的關鍵字時，引用的GB200最高規的NVL72機櫃註明著「ASUS（華碩）」，上頭並清楚標示是 ASUS ESC AI POD GB200 NVL72，讓人眼睛為之一亮。

華碩是AI伺服器後進者，共同執行長許先越先前指出，公司已取得搭載輝達GB200晶片的AI伺服器訂單，目前GB200伺服器出貨集中在規格較高的NVL72架構，華碩已於去年第4季提供少數樣品給客戶驗證，期盼今年第1季正式增量出貨。

華碩對後續訂單抱持樂觀態度，將與供應商密切配合，確保產品及時出貨；華碩伺服器營收中，AI伺服器占比高達80%。