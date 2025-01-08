快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳CES演說…背板點將 華碩、和碩放閃

經濟日報／ 特派記者林薏茹、記者吳凱中／綜合報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於CES發表專講。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於CES發表專講。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於CES發表專講，市場一如往例在他演說的背板找亮點，最讓市場驚喜的是前兩天才喊說要切入機器人的和碩（4938）入列黃仁勳機器人大軍點將名單。另外，黃仁勳秀GB200最高規的NVL72機櫃，竟然是用「AI伺服器後進者」華碩（2357）的產品，也讓人眼睛為之一亮。

黃仁勳此次演講中，在提及AI Agent（AI代理）、Blackwell機櫃及機器人等三大應用產品時，分別秀出各應用的供應鏈合作夥伴。華碩、和碩此次遭黃仁勳追捧，並且同時橫跨Blackwell架構機櫃及機器人，使得華碩集團成為此次「背板點將」最大贏家。

過往黃仁勳演說的背板，在AI伺服器整機都是引用國際品牌當主角，此次華碩以業界後進者之姿獲得黃仁勳引用，透露輝達對華碩的肯定。而黃仁勳高度看好機器人發展，和碩5日才於尾牙團員日活動透露機器人布局，就入列被黃仁勳譽為AI當紅主要應用機器人的供應鏈名單。

這次黃仁勳點將的名單當中，台廠包括鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎、技嘉、所羅門、廣運等「老面孔」，華碩、和碩分別以AI伺服器與機器人新兵之姿入列，引發關注。

當中更以才剛於5日年度尾牙團員日活動揭露機器人布局的和碩，入列輝達機器人供應鏈最讓市場驚喜。由於黃仁勳先前直言：「AI本質上就是機器人」，讓機器人成為市場矚目焦點，和碩以新進者之姿遭黃仁勳欽點，透露和碩與輝達機器人合作是「正在進行式」。

據悉，和碩機器人事業部已有三位數（數百位）人力，目前主要服務兩大客戶潛在需求。和碩共同執行長鄭光志指出，和碩不管是人形機器人、工業用機械手臂都有涉略，現階段先瞄準機器人零組件生意，預期今年台北國際電腦展（COMPUTEX）可以展示一些成績。

黃仁勳在他提到「Blackwell in Full Production（Blackwell正全產能生產）」的關鍵字時，引用的GB200最高規的NVL72機櫃註明著「ASUS（華碩）」，上頭並清楚標示是 ASUS ESC AI POD GB200 NVL72，讓人眼睛為之一亮。

華碩是AI伺服器後進者，共同執行長許先越先前指出，公司已取得搭載輝達GB200晶片的AI伺服器訂單，目前GB200伺服器出貨集中在規格較高的NVL72架構，華碩已於去年第4季提供少數樣品給客戶驗證，期盼今年第1季正式增量出貨。

華碩對後續訂單抱持樂觀態度，將與供應商密切配合，確保產品及時出貨；華碩伺服器營收中，AI伺服器占比高達80%。

機器人 華碩 黃仁勳

延伸閱讀

台股紅包行情啟動！24000點挑戰在即 法人建議這樣布局

輝達提供高性能半導體 助豐田研發自動駕駛技術

輝達推全球最小AI超級電腦！3,000美元起跳 聯發科有貢獻

聯發科與NVIDIA合作 打造輝達DIGITS個人AI超級電腦的超級晶片

相關新聞

輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶

輝達（NVIDIA）與聯發科「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。輝達執行長黃仁勳透露...

英特爾18A製程 叫陣台積電

英特爾聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）6日表示，旗下最新18A製程將於今年下半...

黃仁勳：Blackwell全產能開出 鴻海、廣達等大啖商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於美國消費性電子展（CES 2025）開幕主題演講表示，「Blackwell正全產能...

美更新黑名單掃到134陸企 南亞科、威剛等將迎轉單

美國國防部更新涉嫌協助中國大陸軍方的企業黑名單，新納入科技巨擘騰訊（Tencent）與商湯集團、電池製造業巨擘寧德時代（...

CTA：人形機器人 今年AI發展亮點

ＡＩ時代來臨，未來ＡＩ將代替人類完成許多工作，除了人們看不見、摸不著的ＡＩ系統之外，人形機器人也將是今年科技發展趨勢一大...

輝達推全球最小AI超級電腦

一年一度的ＣＥＳ（美國消費電子展）美西時間一月七日開展，開展前一晚找來輝達執行長黃仁勳擔任主題講者，他展現輝達發展ＡＩ（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。