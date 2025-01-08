快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

聽新聞
0:00 / 0:00

AI教父開講 大佬變粉絲

經濟日報／ 特派記者林薏茹／拉斯維加斯6日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國拉斯維加斯時間6日晚上6時30分發表CES開幕主題演講，開講前三個多小時，即湧入大批人潮排隊「朝聖」，上萬人聚集場外，要一睹「AI教父」風采，台灣科技業大咖廣達（2382）副董事長梁次震、鈺創（5351）董事長盧超群，以及黃仁勳胞兄Jeffrey也都到場支持。

黃仁勳此次為CES開幕進行主題演講，為今年大會正式揭開序幕，全球媒體、分析師及業界人士都密切關注，靜待黃仁勳擘畫最新AI應用前景，演講地點位於拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心，現場可容納1.2萬人，初估湧入上萬人共襄盛舉。

輝達原預計當地時間下午4時15分開放排隊入場，不料，下午3時許，人潮就陸續湧入活動會場，民眾熱烈程度超乎想像。

下午4時左右，排隊人龍甚至綿延好幾條飯店長廊，幾乎難以一眼就看到排隊盡頭，現場民眾熱烈參與，就像排隊等待巨星演唱會進場一般。

由於現場還需通過高規格安檢，一一檢查包包及通過金屬探測器查驗，直到6時30分黃仁勳開講前，人潮都還未完全進場完畢，也因此演講稍微延遲十分鐘才開始。由於現場「朝聖者」太多，大家瘋狂拍照、上傳，甚至透過手機直播，也讓現場網路傳輸一度卡頓，「比在台北101跨年還熱」。

拉斯維加斯 輝達 黃仁勳

延伸閱讀

台股紅包行情啟動！24000點挑戰在即 法人建議這樣布局

輝達提供高性能半導體 助豐田研發自動駕駛技術

輝達推全球最小AI超級電腦！3,000美元起跳 聯發科有貢獻

聯發科與NVIDIA合作 打造輝達DIGITS個人AI超級電腦的超級晶片

相關新聞

輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶

輝達（NVIDIA）與聯發科「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。輝達執行長黃仁勳透露...

英特爾18A製程 叫陣台積電

英特爾聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）6日表示，旗下最新18A製程將於今年下半...

黃仁勳：Blackwell全產能開出 鴻海、廣達等大啖商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於美國消費性電子展（CES 2025）開幕主題演講表示，「Blackwell正全產能...

美更新黑名單掃到134陸企 南亞科、威剛等將迎轉單

美國國防部更新涉嫌協助中國大陸軍方的企業黑名單，新納入科技巨擘騰訊（Tencent）與商湯集團、電池製造業巨擘寧德時代（...

CTA：人形機器人 今年AI發展亮點

ＡＩ時代來臨，未來ＡＩ將代替人類完成許多工作，除了人們看不見、摸不著的ＡＩ系統之外，人形機器人也將是今年科技發展趨勢一大...

輝達推全球最小AI超級電腦

一年一度的ＣＥＳ（美國消費電子展）美西時間一月七日開展，開展前一晚找來輝達執行長黃仁勳擔任主題講者，他展現輝達發展ＡＩ（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。