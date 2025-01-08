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AI教父開講 大佬變粉絲
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國拉斯維加斯時間6日晚上6時30分發表CES開幕主題演講，開講前三個多小時，即湧入大批人潮排隊「朝聖」，上萬人聚集場外，要一睹「AI教父」風采，台灣科技業大咖廣達（2382）副董事長梁次震、鈺創（5351）董事長盧超群，以及黃仁勳胞兄Jeffrey也都到場支持。
黃仁勳此次為CES開幕進行主題演講，為今年大會正式揭開序幕，全球媒體、分析師及業界人士都密切關注，靜待黃仁勳擘畫最新AI應用前景，演講地點位於拉斯維加斯曼德勒海灣會議中心，現場可容納1.2萬人，初估湧入上萬人共襄盛舉。
輝達原預計當地時間下午4時15分開放排隊入場，不料，下午3時許，人潮就陸續湧入活動會場，民眾熱烈程度超乎想像。
下午4時左右，排隊人龍甚至綿延好幾條飯店長廊，幾乎難以一眼就看到排隊盡頭，現場民眾熱烈參與，就像排隊等待巨星演唱會進場一般。
由於現場還需通過高規格安檢，一一檢查包包及通過金屬探測器查驗，直到6時30分黃仁勳開講前，人潮都還未完全進場完畢，也因此演講稍微延遲十分鐘才開始。由於現場「朝聖者」太多，大家瘋狂拍照、上傳，甚至透過手機直播，也讓現場網路傳輸一度卡頓，「比在台北101跨年還熱」。
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