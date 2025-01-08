黃仁勳：Blackwell全產能開出 鴻海、廣達等大啖商機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6日於美國消費性電子展（CES 2025）開幕主題演講表示，「Blackwell正全產能生產」，暗示輝達「地表最強AI伺服器」GB200出貨順暢，鴻海（2317）、廣達（2382）等協力廠將喜迎GB200出貨大商機。

黃仁勳登台即再度展現「AI教父」魅力，手拿「矽盾」模仿美國隊長、學雷神索爾召喚雷神之槌，博得滿堂彩。他以一襲新款鱷魚皮衣夾克亮相，一現身舞台便發揮一貫地幽默，打趣地向在場觀眾詢問，「你們喜歡我的新夾克嗎？」，掀起第一波高潮，現場觀眾也熱烈回應「Yes！」，全場笑開懷。

黃仁勳在為時一個半小時的演講中，從最新款RTX 50系列顯卡，談到AI代理（AI Agent）、Blackwell架構機櫃、自駕車解決方案、人形機器人，再到個人AI超級電腦，暢談各種最新應用與趨勢前景。

黃仁勳CES演講三大重點

黃仁勳並高呼「Blackwell正全產能生產」，幾乎每家雲端服務供應商（CSP）都已部署並運行相關系統，「我們有來自約15家電腦製造商的系統，涵蓋約200種不同SKU及組態」，目前在約45座工廠製造中。

黃仁勳說，這說明AI獲接納的程度，及整個產業對這種全新運算模式的快速採用，「我們之所以全力推進，是因為需要更多算力」。

黃仁勳也在演說中拿起整片超大系統級晶圓Grace Blackwell NVL72，假裝是盾牌，模仿漫威英雄「美國隊長」，背後還響起超級英雄主題曲，甚至學起另一個漫威英雄「雷神索爾」作勢召喚雷神之鎚，大展幽默。

隨著AI在生活中扮演愈來愈重要的角色，黃仁勳也直言，「AI代理時代已經來臨」， AI代理人將能夠在各個行業中協助完成各種任務，預測AI代理人將帶來數兆美元的商機，徹底改變人們的工作方式。

黃仁勳認為，未來每一位軟體工程師、設計師乃至於知識型工作者，都需要AI運算來提升效率，AI代理和通用機器人將成為未來產業發展的核心，看好三種機器人模型將成功落地，包括代理機器人、自駕車及人形機器人。

黃仁勳也宣布推出全球首個世界基礎模型NVIDIA Cosmos，能生成有如照片的逼真影像，用來訓練機器人與自駕車，成本遠低於使用傳統數據方式，可加速AI與機器人技術進化。

黃仁勳表示，多家機器人領導企業，例如1X、思靈機器人、Agility、Figure AI、Foretellix、Uber、Waabi、Wayve和小鵬汽車等，都在使用Cosmos平台構建高性能的機器人解決方案。