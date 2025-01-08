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品牌廠搶商機 新PC連發

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者吳凱中蕭君暉／綜合報導

隨著英特爾、超微、輝達及高通四大晶片商在CES 2025推出新款CPU及GPU，宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）及戴爾（Dell）相繼推出相關PC新品，除持續更新Copilot+ PC產品線，伴隨輝達新世代RTX 50系列顯卡問世，電競PC新品將大量問世。

華碩旗下電競品牌ROG昨（7）日舉行線上發表會，發表一系列電競新品，除RTX50系列獨立顯卡，搭載相關顯卡的電競PC為新品重中之重，涵蓋電競筆電及電競桌機；此外，華碩亦推出迷你PC、電競螢幕、電競路由器和外接顯示卡等周邊電競產品。

宏碁亦推出支援RTX50的AI電競筆電；同時於CES 2025期間發表一系列PC新品，將Copilot+ PC產品擴展至更多筆電及桌機，亦推出旗下入門級電競產品線Nitro V系列，及全新升級的Swift Go系列及Aspire Vero 16環保筆電。宏碁擴大電競掌機產品線陣容，發表全新Nitro Blaze 8和Nitro Blaze 11掌上型遊戲機。

技嘉此次推出的AI PC新品包含AORUS MASTER、GIGABYTE AERO與 GIGABYTE GAMING三個系列，結合輝達RTX 50系列筆電顯示卡、輝達NIM推理微服務、超微Ryzen AI、英特爾NPU AI及Microsoft Copilot技術。

微星全新PC陣容亦搭載RTX 50系列筆電GPU，並結合最新Intel Core Ultra 處理器（系列2）、AMD Ryzen 9000系列與AMD Ryzen AI 300系列處理器。

AI 輝達 電競筆電

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