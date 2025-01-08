品牌廠搶商機 新PC連發

隨著英特爾、超微、輝達及高通四大晶片商在CES 2025推出新款CPU及GPU，宏碁（2353）、華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）及戴爾（Dell）相繼推出相關PC新品，除持續更新Copilot+ PC產品線，伴隨輝達新世代RTX 50系列顯卡問世，電競PC新品將大量問世。

華碩旗下電競品牌ROG昨（7）日舉行線上發表會，發表一系列電競新品，除RTX50系列獨立顯卡，搭載相關顯卡的電競PC為新品重中之重，涵蓋電競筆電及電競桌機；此外，華碩亦推出迷你PC、電競螢幕、電競路由器和外接顯示卡等周邊電競產品。

宏碁亦推出支援RTX50的AI電競筆電；同時於CES 2025期間發表一系列PC新品，將Copilot+ PC產品擴展至更多筆電及桌機，亦推出旗下入門級電競產品線Nitro V系列，及全新升級的Swift Go系列及Aspire Vero 16環保筆電。宏碁擴大電競掌機產品線陣容，發表全新Nitro Blaze 8和Nitro Blaze 11掌上型遊戲機。

技嘉此次推出的AI PC新品包含AORUS MASTER、GIGABYTE AERO與 GIGABYTE GAMING三個系列，結合輝達RTX 50系列筆電顯示卡、輝達NIM推理微服務、超微Ryzen AI、英特爾NPU AI及Microsoft Copilot技術。

微星全新PC陣容亦搭載RTX 50系列筆電GPU，並結合最新Intel Core Ultra 處理器（系列2）、AMD Ryzen 9000系列與AMD Ryzen AI 300系列處理器。