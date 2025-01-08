高通秀平價AI PC新晶片 搶攻600美元市場…台積將受惠
晶片大廠高通衝刺AI PC領域，美國時間6日在CES 2025展中宣布，推出驍龍X系列第四款晶片Snapdragon X，將搶攻600美元價格帶的Copilot+ PC市場，將是市場價格最殺的AI PC，展現從旗艦到平價AI PC全產品線陣勢。外界預期，主要操刀新晶片的台積電（2330）將受益。
高通先前已推出驍龍X系列家族成員，包括2023年10月推出旗艦級12核心Snapdragon X Elite，隔年4月推出10核心Snapdragon X Plus晶片，後續又在2024年柏林消費性電子展前宣布推出8核心Snapdragon X Plus，搶攻700至900美元價格範圍內的Copilot+ PC商機。
高通Snapdragon X採用8核心高通Oryon CPU，標榜配備45 TOPS的NPU，可提供更高效的Copilot+ PC體驗。該系列正持續擴展市場，目前包含華碩、宏碁、戴爾、惠普與聯想等OEM廠正在生產或開發超過60款相關設計終端裝置，預期到2026年時將突破100款。
同時，高通提到，也將有全球首款搭載Snapdragon X系列的迷你桌上型電腦。此全新外型可為偏好可攜式裝置的消費者、開發人員和商業需求提供適合的設計。
高通旗下高通技術公司行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian表示，Snapdragon X系列產品組合可為Windows提供同類產品中最強大、節能的處理器。
儘管高通有微軟支持，但備受市場看好的WOA裝置，目前實際出貨量可能還待增加。業界認為，高通在AI PC市場還無法順利大展身手，除因先前搭載其驍龍平台晶片裝置價格過高，在軟體相容性上，暫時也無法與生態系已成熟的x86陣營相提並論。
外電先前調查，目前AI PC平均成本比傳統機型高5%至15%，市面上多數AI PC售價在千美元以上。業者觀察，若高通真的協助合作夥伴大量推出600美元價位帶的AI PC機種，已屬於主流及偏低售價區間，勢必將大幅提升其出貨量。
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