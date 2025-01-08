CES 2025超微大拚場 系列新品齊發

超微（AMD）在CES 2025展中發表多款新產品，包括系列更新的桌上型處理器、筆電處理器、AI PC、商用相關產品等，外界看好，超微新品齊發，為台積電（2330）營運增添柴火。

超微先前推出標榜是全球最快的遊戲處理器Ryzen 9800X3D，這次則擴充家族成員，進一步推出Ryzen X3D系列新產品Ryzen 9950X3D與9900X3D桌上型處理器，強調可為遊戲玩家和內容創作者提供Zen 5架構CPU強大的效能。

同時，超微推出第二代AMD掌上型遊戲電腦處理器，全新的Ryzen Z2掌上型遊戲處理器搭載8個Zen 5 CPU核心，並採用RDNA 3.5架構的顯示核心，強調可提升效能和效率。

在筆電處理器方面，超微也將推出Ryzen 9000HX系列，訴求可提供頂尖的行動遊戲效能，其中旗艦型號Ryzen 9955 HX3D配備16核心和32執行緒，是專為遊戲玩家和創作者打造的最快筆電處理器之一。

至於AI PC產品線，超微推出Ryzen AI Max系列處理器，標榜是全球最快的全新Copilot+ PC處理器，比前幾代Ryzen AI的效能提升90％，希望為超便攜裝置帶來桌上型電腦級效能。其中搭載16個Zen 5架構CPU核心，以及具備高達50 TOPS效能的XDNA 2神經處理單元（NPU），主張可為新一代Copilot+ PC提供強大效能。