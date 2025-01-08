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英特爾18A製程 叫陣台積電

經濟日報／ 特派記者林薏茹／拉斯維加斯6日電
英特爾聯合執行長霍爾索斯 （擷自英特爾CES直播頻道）
英特爾聯合執行長霍爾索斯 （擷自英特爾CES直播頻道）

英特爾聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）6日表示，旗下最新18A製程將於今年下半年生產英特爾下一代行動平台處理器「Panther Lake」，目前對Panther Lake的進展「非常滿意」，預期「2025年將是英特爾關鍵的一年」，對未來充滿期待。

霍爾索斯6日於美國消費性電子展（CES 2025）主題演講中，釋出以上訊息。法人指出，英特爾18A製程對標台積電2奈米製程，台積電（2330）規劃今年邁入2奈米量產之際，霍爾索斯宣示今年下半年量產18A製程，叫陣台積電意味濃厚，透露英特爾不會因短期營運逆風而放緩先進製程推進腳步。

相較於英特爾去年推出代號「Lunar Lake」的Core Ultra 200V系列筆電處理器主要委由台積電代工，英特爾此次宣布「Panther Lake」將以自身製程技術生產，並將推進至18A，藉此強調18A製程順利量產，英特爾下世代處理器委外代工變化，也將牽動台積電接單。

霍爾索斯演講重點
霍爾索斯演講重點

英特爾今年CES主題演講以「AI內部新時代」（AI Inside for a New Era）為題，由霍爾索斯與客戶運算集團高級副總裁強森（Jim Johnson）攜手開講，宣布將在2025年及未來進一步加強AI PC產品組合。

霍爾索斯強調，2024是「英特爾真正重新確立自己PC市場領導者地位的一年」，並大讚最新Lunar Lake平台為英特爾有史以來最節能處理器，出貨量超乎預期，目前已超過150萬顆。

霍爾索斯指出，透過與夥伴合作，英特爾打破x86架構無法做到高效能與高效率並存的印象，並與生態系夥伴合作提供超過100種Lunar Lake系統設計，許多產品已陸續上市。

在演講尾聲，霍爾索斯從口袋拿出代號為Panther Lake的下一代行動平台處理器，預告Panther Lake將採18A製程生產，已與主要客戶合作推廣中，強調會將Lunar Lake的優勢與架構提升到全新水準。

霍爾索斯強調，現在只是2025年元月第一周，還有一整年創新之路要走，「隨著製程跟著藍圖不斷推進，技術創新表現只會愈來愈好。」她身兼英特爾產品執行長，對目前採用18A製程生產Panther Lake的情況「非常滿意」。

英特爾於今年CES端出多項產品，包括全新Intel Core Ultra 200V系列處理器，主攻企業應用等市場；Intel Core Ultra 200HX和Intel Core Ultra 200H系列筆電處理器，專為創作者和遊戲玩家打造；為主流筆電市場打造的Intel Core Ultra 200U系列處理器。搭載Intel Core Ultra 200V系列與Intel vPro平台的系統已於元月6日上市，搭載Intel Core Ultra 200H和U系列的系統將於2月開始供貨；搭載Intel Core Ultra 200HX系列的系統將於上半年上市；Intel Core Ultra 200S系列65W和35W桌上型處理器及OEM系統將於元月13日上市。

台積電 英特爾 處理器

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