英特爾18A製程 叫陣台積電

英特爾聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）6日表示，旗下最新18A製程將於今年下半年生產英特爾下一代行動平台處理器「Panther Lake」，目前對Panther Lake的進展「非常滿意」，預期「2025年將是英特爾關鍵的一年」，對未來充滿期待。

霍爾索斯6日於美國消費性電子展（CES 2025）主題演講中，釋出以上訊息。法人指出，英特爾18A製程對標台積電2奈米製程，台積電（2330）規劃今年邁入2奈米量產之際，霍爾索斯宣示今年下半年量產18A製程，叫陣台積電意味濃厚，透露英特爾不會因短期營運逆風而放緩先進製程推進腳步。

相較於英特爾去年推出代號「Lunar Lake」的Core Ultra 200V系列筆電處理器主要委由台積電代工，英特爾此次宣布「Panther Lake」將以自身製程技術生產，並將推進至18A，藉此強調18A製程順利量產，英特爾下世代處理器委外代工變化，也將牽動台積電接單。

霍爾索斯演講重點

英特爾今年CES主題演講以「AI內部新時代」（AI Inside for a New Era）為題，由霍爾索斯與客戶運算集團高級副總裁強森（Jim Johnson）攜手開講，宣布將在2025年及未來進一步加強AI PC產品組合。

霍爾索斯強調，2024是「英特爾真正重新確立自己PC市場領導者地位的一年」，並大讚最新Lunar Lake平台為英特爾有史以來最節能處理器，出貨量超乎預期，目前已超過150萬顆。

霍爾索斯指出，透過與夥伴合作，英特爾打破x86架構無法做到高效能與高效率並存的印象，並與生態系夥伴合作提供超過100種Lunar Lake系統設計，許多產品已陸續上市。

在演講尾聲，霍爾索斯從口袋拿出代號為Panther Lake的下一代行動平台處理器，預告Panther Lake將採18A製程生產，已與主要客戶合作推廣中，強調會將Lunar Lake的優勢與架構提升到全新水準。

霍爾索斯強調，現在只是2025年元月第一周，還有一整年創新之路要走，「隨著製程跟著藍圖不斷推進，技術創新表現只會愈來愈好。」她身兼英特爾產品執行長，對目前採用18A製程生產Panther Lake的情況「非常滿意」。

英特爾於今年CES端出多項產品，包括全新Intel Core Ultra 200V系列處理器，主攻企業應用等市場；Intel Core Ultra 200HX和Intel Core Ultra 200H系列筆電處理器，專為創作者和遊戲玩家打造；為主流筆電市場打造的Intel Core Ultra 200U系列處理器。搭載Intel Core Ultra 200V系列與Intel vPro平台的系統已於元月6日上市，搭載Intel Core Ultra 200H和U系列的系統將於2月開始供貨；搭載Intel Core Ultra 200HX系列的系統將於上半年上市；Intel Core Ultra 200S系列65W和35W桌上型處理器及OEM系統將於元月13日上市。