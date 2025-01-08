英特爾布局獨立顯卡 仍是進行式

英特爾在獨立顯卡領域苦苦追趕輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等勁敵，市占率始終未有明顯起色，對於獨立顯卡業務布局，英特爾聯合執行長霍爾索斯（Michelle Johnston Holthaus）6日強調，英特爾非常重視獨立顯卡市場，將持續進行戰略投資。

英特爾自2022年推出Arc架構電競繪圖晶片（GPU）後，傳出市占率始終掛零，有意重新調整產品策略。不過，霍爾索斯6日公開闢謠，強調將持續在獨立顯卡領域，進行戰略投資。

霍爾索斯坦言，當英特爾首次宣布進入獨立顯卡市場計畫時，許多人不看好英特爾的競爭力，「我不會說這段旅程是輕鬆的，但我們確實走了很長一段路」。

霍爾索斯透露，英特爾最近推出的Intel Arc B系列顯卡（代號Battleｍage）B580，根據第一代顯卡用戶回饋重新定義策略，改進IP組合，並專注軟體發展，提供玩家期待的體驗，目前從玩家反映來看，產品表現非常好。

霍爾索斯表示，英特爾將於下周推出第二款Battlemage產品Arc B570 GPU，本周還會陸續發布許多新的邊緣與汽車繪圖產品，並在未來幾天推出。