輝達、聯發科攻AI超級電腦 黃仁勳端出壓箱寶
輝達（NVIDIA）與聯發科（2454）「世紀大合作」，攜手揮軍AI超級電腦，是兩強首度在AI關鍵應用強強聯手。輝達執行長黃仁勳透露，這台AI超級電腦可運行整個輝達的AI架構，預計5月上市，售價3,000美元起。
聯發科執行長蔡力行則透過新聞稿指出：「期待與輝達一起開啟超級運算的創新時代，讓AI無所不在。」
黃仁勳美西時間6日在美國消費性電子展（CES）發表演說。他在為時一個半小時的演講中，暢談AI新平台、機器人及自駕車等應用，而輝達與聯發科聯手打造的AI超級電腦晶片，在最後10分鐘壓軸驚喜登場。
黃仁勳說，這次與聯發科合作，共同發展搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片的全球最小個人AI超級電腦「NVIDIA Project DIGITS」。這是兩強首度在AI關鍵應用上展開合作。
輝達是全球AI晶片龍頭，聯發科則是全球智慧手機晶片出貨一哥，雙方攜手跨足當紅的AI高速運算領域，市場譽為「世紀大合作」，對聯發科在AI高速運算（HPC）領域將更如虎添翼。
相關消息傳出後，聯發科台北時間7日股價急拉，一度追平歷史高點1,500元，收盤上漲65元，收在1,490元，外資大買3,998張。
黃仁勳在演說時左手拿起比手掌稍大的AI超級電腦Project DIGITS，引發現場一陣驚呼，他並問全場觀眾，「這不是很可愛嗎？」他笑說，「如果你有更好的名字（指Project DIGITS），歡迎與我們聯繫」。
黃仁勳接著秀出GB10晶片，「這顆最高機密（top secret）晶片已全面量產，裡面的Grace CPU是輝達與聯發科共同打造的，透過NVLink連結至Blackwell GPU」，並大讚聯發科是世界領先的系統單晶片（SoC）公司。
黃仁勳表示，AI將成為各行業主流應用，藉由Project DIGITS，Grace Blackwell超級晶片將走向數百萬開發者。每位資料科學家、AI研究人員與學生的桌上將擁有一台AI超級電腦，讓他們有能力參與和塑造AI時代。Project DIGITS標榜是全球最小AI超級電腦，可運行高達2,000億個參數的大型語言模型，為全球AI研究人員、資料科學家和學生提供Grace Blackwell平台功能，適用於原型設計、微調與運行大型AI模型，使用者能在桌上型電腦系統開發與執行模型推論，並在加速的雲端或資料中心基礎架構上流暢部署模型。
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