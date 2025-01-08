中華電送愛 落實數位平權

中華電信（2412）秉持環境綠色永續、社會數位賦能、治理誠信透明理念，透過創新科技與多元服務，實現數位平權與社會共融，縮短數位落差，展現深度的社會關懷，並擴散到各個角落。

中華電信指出，宜蘭營運處攜手阿寶教育基金會推出「有愛無礙‧有溫度的科技力」活動，針對慢飛天使提供全面支持，包括捐贈再生資通訊設備、提供數位學習資源及伴讀活動，透過資源捐贈、網路健檢及技術支援，結合實體伴讀如藝術、音樂和運動等課程，幫助學員提升數位素養與生活技能。

中華電信宜蘭營運處總經理劉世足表示，此項活動結合數位創新與教育使命，也為慢飛天使未來開闢新的可能性。

中華電信屏東營運處則與平安基金會合作，為身障夥伴推出HamiBook數位學習服務，提供豐富的電子書籍與多媒體內容，幫助身障夥伴隨時隨地獲取知識，提升軟實力與自信心。

中華電信屏東營運處總經理蕭煥璋強調，讓身障夥伴在學習中找到成長的力量，中華電信致力實現無障礙學習的願景，透過數位閱讀，參與者能即時掌握流行時事，增加與社會的連結。

中華電信雲林營運處專注於聽語障民眾的數位賦能，攜手雲林縣聽語障福利協進會舉辦多場課程，包括防詐騙宣導、日常App操作、Google雲端應用及數位安全教育，幫助參與者提升數位技能與安全意識。活動設計兼顧實用性與趣味性，讓學員在輕鬆互動中學習實用技能，掌握數位時代的生存能力。

中華電信雲林營運處總經理鄭希聖說，致力於縮短數位落差，讓聽語障朋友享受科技帶來的便利與樂趣。該活動不僅提升參與者的技術能力，也增強數位安全意識，為日常生活帶來更多便利與保障。

中華電信強調，相關活動均落實對數位平權的實踐承諾，不僅縮短城鄉差距，深化對弱勢族群的支持。透過結合政府、基金會與地方社區資源，中華電信在實現科技普及與教育創新上不斷邁進，為社會共融做出貢獻。