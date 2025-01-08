美更新黑名單掃到134陸企 南亞科、威剛等將迎轉單

經濟日報／ 國際中心、記者李孟珊／綜合報導
美國國防部更新涉嫌協助中國大陸軍方的企業黑名單，新納入科技巨擘騰訊（Tencent）與商湯集團、電池製造業巨擘寧德時代（CATL）、晶片製造商長鑫存儲（CXMT）、及航運巨擘中國遠洋海運集團（COSCO）等134家公司。（中新社）
美國國防部更新涉嫌協助中國大陸軍方的企業黑名單，新納入科技巨擘騰訊（Tencent）與商湯集團、電池製造業巨擘寧德時代（CATL）、晶片製造商長鑫存儲（CXMT）、及航運巨擘中國遠洋海運集團（COSCO）等134家公司。（中新社）

美國國防部更新涉嫌協助中國大陸軍方的企業黑名單，新納入科技巨擘騰訊（Tencent）與商湯集團、電池製造業巨擘寧德時代（CATL）、晶片製造商長鑫存儲（CXMT）、及航運巨擘中國遠洋海運集團（COSCO）等134家公司。

國防部這份名單雖沒有制裁措施，但常降低美國企業與名單上公司往來意願，也為未來進一步行動鋪路。

美國國防部7日刊登在聯邦公告網站上的文件顯示，被新納入名單上的企業涵蓋航太、科技、晶片、營建、航運、電信、公用事業及生技等產業，晶片業者包括長江存儲、長鑫存儲及中芯國際，科技業者包括騰訊、浪潮集團、商湯集團、深圳大疆創新、寧德時代、依圖網絡、上海移遠通信技術等。

美國國防部更新企業黑名單
美國國防部更新企業黑名單

值得關注的是，有「DRAM市況破壞者」之稱的長鑫存儲首度被美國盯上。法人分析，長鑫存儲後續將面臨遭美方管控與美企為規避風險降低對其採購風險，動能受阻，不僅有助DRAM市況回春，並為南亞科、威剛、晶豪科、鈺創等台廠帶來轉單效益。

此外航太產業涵蓋中國航空工業集團、中國航天科工集團等，營建產業包括中國交通建設集團等，航運業有中國遠洋海運集團等，公用事業有中國海洋石油集團、中國廣核集團、中國核工業集團等，電信產業包括中國移動通信集團等，生技業則納入華大集團與原能細胞科技集團等。

被納入國防部黑名單的企業，不會有直接的法律影響，因此也不會遭制裁，但會有聲譽風險。華府智庫保衛民主基金會（FDD）中國計畫資深主管辛格爾頓（Craig Singleton）表示，被納入該名單主要凸顯一家公司和共軍的連結，並向美國企業警告，這些公司的國安風險升高，可能降低美企投資與合作的意願，同時為未來的監管行動鋪路。

不過，美國國防部也將六家企業移出這份名單，包括曠視科技、中國電信集團及中國鐵道建築集團等。


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