超微CES上菜 推出AI PC相關產品等多項新品
超微（AMD）於CES 2025展中上菜，發表多款新產品，包括新的桌上型處理器、筆電處理器、AI PC相關產品等。
超微推出Ryzen X3D系列新產品Ryzen 9950X3D與9900X3D桌上型處理器，標榜可為遊戲玩家和內容創作者提供Zen 5架構CPU強大的效能。全新的Ryzen Z2掌上型遊戲處理器搭載高達8個Zen 5 CPU核心，並採用RDNA 3.5架構的顯示核心，可提升效能和效率。
同時，超微也將推出Ryzen 9000HX系列筆電處理器，強調可提供頂尖的行動遊戲效能，其中旗艦型號Ryzen 9955 HX3D配備16核心和32執行緒，是專為遊戲玩家和創作者打造的最快筆電處理器之一。
在AI PC應用方面，超微推出Ryzen AI Max系列處理器，希望為超便攜裝置帶來桌上型電腦級效能，其中搭載16個Zen 5架構 CPU核心，以及具備高達50 TOPS效能的XDNA 2神經處理單元（NPU），強調可為新一代Copilot+ PC提供強大效能。
超微也擴展Ryzen AI 300系列產品線，推出全新的Ryzen AI 7 和Ryzen AI 5處理器，搶攻主流和入門級AI筆電市場，並推出Ryzen 200系列產品。
另外，超微也攜手戴爾，宣布推出搭載Ryzen AI PRO處理器的全新Dell Pro PC，將是首批搭載AMD Ryzen AI PRO處理器的戴爾商用裝置。
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