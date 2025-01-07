所羅門攜手輝達 CES展秀機器人創新技術
2025美國消費性電子展（CES 2025）登場，人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門，今天宣布與輝達（NVIDIA）合作，展示機器人創新技術。
輝達執行長黃仁勳今天在CES大展主題演講，現場秀出輝達在機器人領域主要的軟硬體合作夥伴，在機器人和感測元件方案，所羅門列位其中。
所羅門透過新聞稿指出，所羅門採用輝達IsaacManipulator機器人創新技術，透過與輝達深入合作，所羅門將解決方案整合至輝達Isaac機器人平台，提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制。
所羅門董事長陳政隆表示，AI視覺系統整合輝達Isaac機器人技術，突破自動化的極限，滿足產業對更智慧、更靈活且更具擴展性解決方案的需求。
所羅門指出，透過與輝達持續合作，推動新一代智慧高效的自動化系統，協助產業因應更高精度、生產力及克服安全性的各項複雜挑戰。
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